 مشوار مكافحة السمنة ومحاربة الكآبة يبدأ بـ 10 آلاف خطوة | عالم المنوعات | DW | 13.05.2018
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منوعات

مشوار مكافحة السمنة ومحاربة الكآبة يبدأ بـ 10 آلاف خطوة

يربط خبراء الصحة عادة بين الوزن الزائد والمشاكل الصحية الجسدية، إلا أن دراسة حديثة بينت أن المشي قد يكون وسيلة مثلى وفعالة من أجل مكافحة السمنة وتحسين المزاج بشكل عام ومحاربة الاكتئاب.

Deutschland - Wandern: Hiddensee - Familien-Wandern am Strand (picture-alliance/ZB/W. Grubitzsch)

يرتبط الوزن الزائد عادة بمشاكل الصحة الجسدية إلا أن دراسة حديثة أجرتها جامعة "وركويك- University of Warwick" البريطانية، بينت أن المشي قد يكون الطريقة البسيطة والملائمة من أجل حياة صحية.

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هل تقبل بالتخلي عن اللحوم والألبان من أجل إنقاص وزنك؟ هل تستطيع الصمود بتناول الخضروات فقط كنظام غذائي لتعيش بصحة جيدة ؟ تجربة حية لطبيب يرافق مريضة قررت انقاص وزنها والنتيجة كانت مبهرة. (09.02.2018)

لاشك أن السمنة لدى الأطفال هي مرض يشكل تهديدا صحيا ونفسيا لحياة الطفل، ويحاول كثير من الآباء مساعدة أطفالهم للحصول على وزن مثالي، ومنهم من يأمل أن يصبح طفلهم البدين رشيقا في المستقبل، فهل هذا أمر ممكن علميا؟ (25.02.2018)

وقال خبراء مشرفون على الدراسة  إن المشي له تأثير إيجابي على الصحة والجسم بأكمله فهو ينظم عمل القلب والأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم ويقوي جهاز المناعة بالإضافة إلى أنه يساعد على تحسبن المزاج ومحاربة الاكتئاب.

وذكرت الدراسة المنشورة على موقع الجامعة الإلكتروني أنه إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك فقد لا تكون بحاجة إلى ممارسة الرياضة بشكل متعب بالضرورة، إذ أن 10 آلاف خطوة يوميا هي وسيلة فعالة من أجل إنقاص الوزن ومكافحة البدانة.

ووفقا لملاحظات العلماء الذين تابعو العديد من المهن التي تتطلب السير مسافات طويلة مثل سعاة البريد  فقد وجدوا أن لياقتهم كانت أفضل بكثير من زملائهم الجالسين وراء المكاتب. وظهر ذلك في نتائج القياس الخاصة في سكر الدم والكوليسترول ومحيط الخصر ومحيط الورك.

دراسة تايلندية مشابهة

دراسة مشابهة أجراها باحثون من جامعة تاماسات "Thammasat University " في تايلاند بينت أن الطريقة الأفضل لمكافحة السمنة تستوجب الالتزام بمشي 10 آلاف خطوة يوميا وذلك لمدة 12 اسبوعا، وبينت الدراسة التي نشرتها مجلة فوكوس الألمانية أن جميع المشاركين في هذه الدراسة انخفضت أوزانهم بنسب متفاوتة، إلا أنها كانت ظاهرة للعيان وذلك بعد مضي 12 اسبوعا من الالتزام بالبرنامج المخصص. وأكدت الدراسة أن 10 آلاف خطوة قد تقلل بشكل كبير من المخاطر الصحية والعقلية لجسم الإنسان. كما أنها تخفض من ضغط الدم وتقلل بشكل كبير الإصابة بالسكتة القلبية أو الدماغية. وبينت الدراسة أن هناك نتائج مماثلة للذين يفضلون ركوب الدراجة بدل المشي. ومن أجل قياس المدة المثلى لقيادة الدراجة ذكرت الدراسة أن قيادة الدراجة بمعدل 30 دقيقة يعادل حوالي 3 الاف خطوة.

ع.أ.ج/ ع ج

  • Symbolbild Kleidung enge Jeans

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    يفقد المرء بالحمية الكثير من وزنه، لكن أغلب ما يفقده الجسم هو الماء وحجم العضلات. ولا يقلل حجم الدهون في الجسم من هذه الحمية. عوارض جانبية للحمية، يظهر في الصداع وفقدان التوازن وظهور رائحة كريهة في الفم. وللعودة للوضع الطبيعي يحتاج المرء وقتا لإعادة النظام الغذائي.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlankmacher

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    إحدى أفضل الطرق لفقدان الوزن هي تناول الخضروات والفواكه، فهي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات وقليل من الطاقة وكثير من الماء أيضا. رغم ذلك يجب شرب الماء بكثرة للإسراع في عملية الايض الغذائي.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Dickmacher

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    ليست الدهون وحدها المسؤولة عن السمنة بل وأيضا الكاربوهيدرات، مثل الخبز المصنوع من الحنطة البيضاء، أو الوجبات السريعة، أو الوجبات التي تحتوي على سكريات كثيرة، أو المشروبات الحلوة جدا، أو الكحوليات التي تحتوي على ضعف كمية الكالورين التي يحتويها السكر.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Essgewohnheiten

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    تغيير عادات تناول الطعام مهم. تناول ثلاث وجبات طعام في اليوم فقط. وجبة الإفطار مهمة جدا ويجب أن تكون جيدة ومغذية. تناول الطعام ببطء، للمساعدة على الهضم. خذ اقل من 80 بالمائة من حاجتك للطعام. وتناول طعامك بإناء صغير.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Sport

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    لا يمكن إنقاص الوزن دون الحركة. الرياضة مهمة جدا. على المبتدئين أن يبدؤوا بالمشي والتمارين في أحواض الماء. هذه الرياضات تجنبهم الإصابات في العمود الفقري أو الركبة. ثم بعد ذلك الاستمرار برياضات العدو أو ركوب الدراجات.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlafen

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    من ينام قليلا يشعر بالجوع أكثر. يجب النوم كفاية، فقلة النوم تؤدي إلى خلل في عمل الهرمونات وعلى الايض الغذائي. مستوى هرمون الليبيتين المسؤول عن الشبع ينخفض، بينما يرتفع مستوى هرمون غرلين المسوؤل عن الجوع. من يريد فقد وزنه عليه أن ينام كفاية، لا كثيرا ولا قليلا.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Baden

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    السباحة في المياه الباردة. أو الماء البارد. يؤثر الماء البارد على الدهون البنية في الجسم خاصة حول الحوض وعضلات الفخذ والأفخاذ. تخفيض درجة حرارة الماء من 20 إلى 15، وليس أقل. من يسبح بالماء البارد صباحا، يعمل عنده الايض الغذائي على أحسن وجه.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Muskeln

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    بناء عضلات الجسم: العضلات تشكل 40 بالمائة من وزن الجسم. وتحرق ثلاثة إضعاف ما تحرقه المناطق الشحمية. وهي تحرق على مدار الساعة الدهون. وهي أهم قاتل للدهون. كلما زاد حجم لعضلات بالجسم كلما فقد الجسم دهونا أكثر.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Stress

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    الضغط النفسي يدفع للشعور بالجوع. تقليل الشعور بالضغط عامل مهم للتخلص من الغذاء غير الصحي. فالمرء يهرب من الضغوط من خلال تناول طعام ليس بحاجة له. قلل من الضغط النفسي لديك ولن تأكل أكثر من حاجتك.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Einkaufen

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    وأخيرا، لا تشتري وأنت جائع. اشتري وأنت شبعان بعد تناول طعامك، فكثير من الأشياء التي تشتريها وأنت جائع لست بحاجة لها وستتناولها لأنك جائع فقط.

    الكاتب: غريونر/ عباس الخشالي


مختارات

نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

حسب منظمة الغذاء العالمية هناك حوالي 2.3 مليار إنسان يعانون من زيادة الوزن. والسبب يعود لعادات غذائية خاطئة أو قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة. هنا بعض النصائح لفقدان الوزن، حاول أن تعمل بها، ولكن بجد ومثابرة. (01.08.2015)  

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