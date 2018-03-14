 مشروع ″مجنون″ لأروغان.. قناة إسطنبول تثير القلق | أخبار | DW | 13.05.2018
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أخبار

مشروع "مجنون" لأروغان.. قناة إسطنبول تثير القلق

رغم الانتقادات من قبل اتحاد الغرف التركية للمهندسين والمهندسين المعماريين في تركيا والاحتجاجات من سكان القرى المهددة، الرئيس التركي أردوغان يصر على بناء قناة إسطنبول ويقول: "سواء أرادوها أم لا.. سنحفر القناة".

Symbolbild Türkei plant neuen Kanal neben Bosporus in diesem Jahr (picture alliance/prisma)

عندما حاول سكان قرية سازلبوسنا التركية القريبة من مدينة إسطنبول حضور اجتماع عام عن خطة الحكومة لحفر قناة عرضها 400 متر عبر أراضيهم الزراعية منعتهم الشرطة. وستربط قناة إسطنبول التي ستقطع مسافة 45 كيلومتراً بين المياه شمالي وجنوبي المدينة وستخفف من حركة المرور في مضيق البوسفور الممر العالمي الكبير للشحن. وستعيد القناة رسم خريطة إسطنبول إحدى أكبر المدن في أوروبا، إذ ستحول شطرها الغربي إلى جزيرة.

وشكك منتقدون بينهم اتحاد الغرف التركية للمهندسين والمهندسين المعماريين في تركيا في الحاجة لحفر القناة وحذروا من أن المشروع سيدمر موقعاً أثرياً قريباً من إسطنبول يعود تاريخه إلى 8500 عام وسيتسبب في ضرر بيئي واسع النطاق. 

ومن المقرر أن تصل تكلفة القناة إلى نحو 16 مليار دولار وهي من أبرز مشروعات البنية التحتية الطموحة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي وصفه بأنه مشروعه "المجنون".

Map Istanbul Canal - planned route ENG

مشروق القناة التي ستحول شطر إسطنبول الغربي إلى جزيرة

وعندما وصل القرويون الذين يصفون أنفسهم بأنهم مؤيدون لأروغان إلى مكان الاجتماع بغرب إسطنبول في آذار/ مارس الماضي أوقفهم أفراد شرطة مسلحين بالبنادق وأقنعة الغاز المسيل للدموع وأبلغوهم إن القاعة تكدست ولا تسع المزيد.

وكان الهدف من الاجتماع هو السماح للناس بالتعبير عن مخاوفهم ومعرفة المزيد عن المشروع. وعقد الاجتماع مع عمال قالوا لرويترز إنهم نقلوا في حافلات من موقع مشروع حكومي كبير آخر. وظل سكان القرية في الخارج وكانوا أكثر من مئة بقليل وبينهم نشطاء مدافعون عن البيئة لم يسمح لهم أيضاً بالدخول.

وقال أقطاي تيكيه، وهو مسؤول محلي في سازلبوسنا: "ينبغي أن يكون ملاك هذه الأراضي في الداخل. إذا جرت مصادرة أراض فستكون أراضينا. سنفقد منازلنا". وشاهد مراسل من رويترز عشرات الرجال يغادرون القاعة ويركبون حافلات بعد الاجتماع. وعند الاقتراب منهم قال ثلاثة رجال إنهم عمال في مشروع بناء مطار جديد ضخم في إسطنبول سيفتتح في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل على الطرف الشمالي من القناة المزمعة. 

وقال أحد العمال طالباً عدم نشر اسمه: "شارفت المشروعات في المطار على الانتهاء. هذه (القناة) فرصة عمل بالنسبة لنا". وقال فاتح سانلاف وهو متحدث باسم بلدية أرنافوتكاي إن عدداً محدوداً من الناس تمكن من حضور الاجتماع. ونفى نقل أي عمال في حافلات لملء القاعة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: سواء أرادوها أم لا.. سنحفر قناة إسطنبول

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "سواء أرادوها أم لا.. سنحفر قناة إسطنبول"

ويرى أردوغان أن القناة ستحد من الضغط على مضيق البوسفور وستحول دون وقوع الحوادث فيه. ويقول إن "المشروعات الكبرى" مثل ثالث مطارات إسطنبول تسهم بشكل كبير في الاقتصاد. وانتقد اتحاد الغرف التركية للمهندسين والمهندسين المعماريين القناة بوصفها "كارثة" بيئية وحضرية يجب صرف النظر عنها. ويعيش نحو 369 ألفاً في المنطقة التي قد تتأثر بالقناة وفقاً لمركز تحليل البيانات التركية وهو مؤسسة بحثية.

وذكر الاتحاد أن القناة ستدمر مواقع أثرية حول بحيرة كوتشوك شكجمة تعود تاريخها إلى عام 6500 قبل الميلاد وتضم أقدم دليل على وجود الحيثيين في تراقية. وأضاف أن النظام البيئي للبحيرة والضروري للحيوانات البحرية والطيور المهاجرة سيدمر أيضاً.

وأشار الاتحاد أيضاً إلى أن القناة ستدمر حوضين يزودان قرابة ثلث إسطنبول بالمياه العذبة وستزيد ملوحة المياه الجوفية مما سيؤثر على أراض زراعية وصولاً إلى منطقة تراقية المجاورة. وذكر الاتحاد أن مشروع القناة سيزيد أيضاً مستويات الأكسجين في البحر الأسود وسيضر بالحياة البرية.

مختارات

يشكوا مرشحو المعارضة التركية من عدم اهتمام الإعلام التركي بحملاتهم الانتخابية، فيما ينقل كل تحركات الرئيس رجب طيب أردوغان. مرشحو المعارضة طالبوا بإجراء مناظرات تلفزيونية مع أردوغان لكن الأخير رفض ذلك. (07.05.2018)

حذر الرئيس التركي الشركات الأجنبية من التورط في الخلاف القائم بين بلاده وقبرص حول استكشاف الغاز الطبيعي، فيما دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى "الالتزام بعلاقات حسن الجوار والتسوية السلمية واحترام السيادة الإقليمية". (13.02.2018)

وستبني تركيا ثلاث مجموعات من الجزر الصناعية قبالة الساحل في بحر مرمرة مستخدمة اليابسة التي سيجرى حفرها لشق القناة لكن نشطاء في مجال الدفاع عن البيئة يقولون إن ذلك سيتسبب في تلوث.

ولم ترد وزارة البيئة التركية على طلبات تعقيب. وكتب تيكيه المسؤول في سازلبوسنا خطاباً إلى أردوغان ورئيس الوزراء والأجهزة الحكومية للمطالبة بالمزيد من المعلومات عما سيحدث لكن دون جدوى.

ووعد أردوغان بطرح العطاء الخاص بمشروع القناة قريباً قائلاً إن المشروع سينفذ بغض النظر عن أي شيء. وقال أردوغان: "سواء أرادوها أم لا.. سنحفر قناة إسطنبول".

ز.أ.ب/ ع.غ (رويترز)

  • Junge Frau posiert vor Istanbul-Silhouette (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    اسطنبول لا يمكن حصرها في أية خانة

    اسطنبول هي المدينة الوحيدة في العالم التي تقع في قارتين: أوروبا وآسيا. وفي مدينة البوسفور يلتقي التقليد بالحداثة والدين بأسلوب الحياة العلماني. والكثيرون يقولون بأن هذا ما يطبع سحر المدينة.

  • Stadtansicht Istanbul und Bosporus (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    مدينة عالمية ضاربة في التاريخ

    اسطنبول يعود تاريخها إلى أكثر من 2600 سنة، وهذا يطبع إلى يومنا هذا مظاهر المدينة. حكام متعاقبون تنافسوا من أجل بسط السيطرة: فرس ويونانيون ورومان وعثمانيون. "القسطنطينية" كانت مركز الامبراطورية البيزنطية وبعدها العثمانية. انطلاقا من 1930 فقط غيرت المدينة اسمها إلى اسطنبول.

  • Familie macht Selfie auf einer der Bosporus-Fähren (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    بين ضفاف العالم

    البوسفور هو الروح الزرقاء لإسطنبول. هذا المضيق في البحر يفصل الشطرين الأوروبي والآسيوي للمدينة. في كل يوم تنقل عبارات عشرات الآلاف من الناس من ضفة إلى أخرى. 20 دقيقة تقريبا تطول الرحلة بين كراكوي في أوروبا وكاديكوي في آسيا.

  • Angler auf der Galata-Brücke im europäischen Teil lstanbuls (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    جسور تضمن التواصل

    ويمكن مشاهدة السفن بشكل جيد من جسر غالاتا. هنا يصطف الصيادون على أمل الحصول على صيد جيد. وفي تلك الرحاب نلتقي بالتجار والسياح وماسحي الأحذية. هذا الجسر الأول نشأ في 1845 حين كانت اسطنبول تحمل اسم القسطنطينية.

  • Porträt eines Anglers auf der Galata-Brücke in Istanbul (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    "أوروبا هي إحساس"

    اسمي وقفي، يقول أحد الصيادين، ويشير إلينا بيده. "أشعر بأنني أوروبي. نحن نتمنى حرية أكثر، ولذلك وجب على تركيا والاتحاد الأوروبي التقارب فيما بينهما"، يضيف وقفي الذي هو متقاعد، والصيد هوايته ـ لكن يمثل دخلا إضافيا. فمقابل كيلوغرامين من السمك يحصل في السوق على نحو ثمانية يورو.

  • Der zentrale Taksim-Platz in Istanbul, Moschee-Bau im Hintergrund (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    صوامع في قلب المدينة

    في ساحة تقسيم في قلب المدينة ترتفع أصوات آلات البناء. في سرعة خارقة يتم هنا تشييد مسجد جديد ـ بقبة تعلو 30 مترا وصومعتين. ومن المتوقع الانتهاء من كل شيء حتى موعد الانتخابات في 2019. والمنتقدون يقولون: الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يفرض على الساحة هوية أخرى: إسلامية محافظة وعثمانية حديثة عوض علمانية وأوروبية.

  • Straßenszene aus dem konservativen Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    أوروبية وتقية

    الطابع المحافظ يسود بالأحرى في حي الفاتح بإسطنبول ـ وهذا رغم أن الفاتح يقع في الجزء الأوروبي للمدينة. والكثير من الناس الذين يعيشون هنا جاؤوا من الأناضول بحثا عن العمل وحياة أفضل. والبعض يسمي الفاتح أيضا " حي الأتقياء" ـ والكثيرون هنا أنصار أوفياء للرئيس التركي وحزبه العدالة والتنمية.

  • Marktszene im konservativen Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    التبضع في ظل المسجد

    في كل يوم أربعاء يُقام السوق بجنبات مسجد الفاتح. هنا يحصل التزاحم والتفاوض لبيع وشراء أدوات منزلية وألبسة وأغطية وخضر وفواكه. والأسعار منخفضة أكثر من أي مكان آخر. حتى سعر الإيجار. وفي الأثناء تعيش الكثير من العائلات السورية في الفاتح. أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ استقبلتهم تركيا منذ الحرب السورية في 2011 ـ عدد لم يتحمله أي بلد آخر.

  • Syrisches Restaurant im Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    سوريا الصغيرة وسط اسطنبول

    الفاتح بات في الأثناء مشهورا بمطاعمه السورية التي تقدم الوجبات السريعة التي بها قسط أوفر من الثوم. "مسافر" هي التسمية التي تُطلق رسميا على اللاجئين في تركيا. وتصنيف اللاجئ على غرار ما هو سائد في الاتحاد الأوروبي ليس موجودا هنا، لكن الحكومة وعدت عشرات الآلاف من السوريين بالحصول على الجنسية التركية. والمنتقدون يرون في ذلك محاولة لكسب مزيد من أصوات الناخبين.

  • Kneipenszene im Istanbuler Karaköy-Viertel (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    الحياة الليلية في اسطنبول

    من يرغب في التجول والمتعة، يجب عليه التوجه إلى أحياء أخرى في اسطنبول: إلى كاديكوي على الجانب الآسيوي مثلا أو إلى هنا في كاراكوي أحد أقدم الأحياء. في المقاهي والمتاجر وقاعات العروض يلتقي السكان المحليون بالسياح. لا أحد هنا تعجبه السياسة الإسلامية المحافظة للحكومة.

  • Porträt einer jungen Frau im hippen Istanbuler Galata-Viertel (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    أمل استقبال مزيد من السياح

    اسطنبول تغيرت كثيرا، تقول عائشة غول شراجوغلو التي تعمل في متجر لمنتجات التصميم في حي غالاتا المحبب لدى السياح. "قبل سنوات كان يأتي عدد كبير من الأوروبيين لقضاء العطلة هنا"، والآن يأتي سياح من مناطق أخرى ومعظمهم عرب، لكن غياب الأوروبيين"سيء لتجارتنا، وآمل أن يتغير هذا قريبا".


مختارات

ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

رغم الأزمة في العلاقة بينهما، فإن أوروبا وتركيا يجمعهما الكثير. اسطنبول مثلا. فالمدينة التي تأوي 15 مليون نسمة ليست فقط من الناحية الجغرافية جزءا من أوروبا. جولة عبر مدينة التناقضات. (30.03.2018)  

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