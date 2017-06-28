 مشرعون بريطانيون يطالبون رئيس فيسبوك بشرح سياسة البيانات | عالم المنوعات | DW | 20.03.2018
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منوعات

مشرعون بريطانيون يطالبون رئيس فيسبوك بشرح سياسة البيانات

قررت السلطات البريطانية المكلفة حماية المعطيات، التحقيق بشأن شركة "كامبريدج اناليتيكا" البريطانية المتهمة بحيازة غير قانونية لمعطيات مستخدمي شبكة فيسبوك في حين دعا برلمانيون بريطانيون مؤسس فيسبوك لتقديم توضيحات.

Facebook - Zuckerberg (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

طلبت لجنة من المشرعين البريطانيين من مختلف الأحزاب من رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ أن يفسر "إخفاق شركته الكارثي" فيما يتعلق بأمن البيانات الشخصية. وقال داميان كولينز، الذي يرأس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة إنه "سأل مراراً وتكراراً فيسبوك عن كيفية حصول الشركات على بيانات المستخدمين والاحتفاظ بها من مواقعهم الإلكترونية، وخاصة فيما يتعلق بما إذا كان قد تم جمع البيانات دون موافقتهم".

وقال كولينز وهو مشرع من حزب المحافظين، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي في خطاب مفتوح الى زوكربيرغ: "إجابات مسؤوليك قللت باستمرار من هذا الخطر، وكانت مضللة للجنة." وتدرس لجنة من مجلس العموم دور فيسبوك كجزء من تحقيق في دور "الأخبار الكاذبة" في السياسة البريطانية.
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فضيحة كامبيرج أناليتيكا في فيسبوك

 وفي خطوة ذات صلة، قالت مفوضة الإعلام إليزابيث دنهام إن مكتبها "يسعى للحصول على مذكرة للحصول على معلومات والوصول إلى أنظمة وأدلة" من شركة كامبريدج أناليتيكا، التي اتهمت باستخدام معلومات من عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم. لكن مشرعي المعارضة قالوا إن إعلان دنهام المسبق عن المذكرة قد يدفع الشركة إلى حذف أدلة على سوء استخدام مزعوم لبيانات مستخدمي فيسبوك في الإنتخابات الأمريكية.

وكتب ديفيد لامي عضو البرلمان عن حزب العمال المعارض على تويتر اليوم الثلاثاء (20 آذار/ مارس 2018) متسائلاً: "تقدمين لكامبريدج أناليتيكا وفيسبوك تحذيرًا لحذف الملفات والخوادم والأدلة؟". وقال لامي إنه يتعين على الحكومات العمل معاً من أجل تنظيم كيفية استخدام شركات الإنترنت للبيانات الشخصية، لأن الدول ستكافح من أجل السيطرة على إمبراطوريات تكنولوجية دولية مثل فيسبوك.

ر.ض/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • Facebook Kuss Teenager Marokko Gefängnis

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    فيسبوك

    تعد فيسبوك أكبر شبكة تواصل اجتماعي وأكثرها شهرة. عام 2012 وصل عدد مستخدميها الدائمين إلى أكثر من مليار مستخدم، ما جعلها في مقدمة شبكات التواصل الاجتماعي. وإلى جانب إمكانيات التواصل التي تتيحها، يوجد فيها أيضاً الكثير من التطبيقات، كالدردشة مع الأصدقاء والبحث عن الأصدقاء القدامى.

  • Facebook Instagram

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    انستغرام

    يمكن من خلال شبكة انستغرام مشاركة الصور ذات جودة عالية كصور الكوداك او البلورايد، مع الأصدقاء. ويمكن للمستخدم أيضاً مشاركة هذه الصور من خلال شبكات أخرى مثل الفيسبوك وتويتر.

  • Symbolbild Snapchat

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    سناب تشات

    من الشبكات الحديثة والمشهورة شبكة السناب تشات، ويمكن من خلالها تبادل الصور مع الأصدقاء، وتتيح خاصية التحكم في وقت مشاهدة الصورة من قبل الآخرين من ثانية واحدة إلى عشر ثوان. ووصل عدد مستخدمي هذه الشبكة إلى 4.6 مليون مستخدم عام 2013.

  • WhatsApp App Smartphone Kommunikation 20 Jahre sms

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    واتس آب

    واتس آب من الشبكات ذات الشهرة الكبيرة، إذ يستطيع للمستخدم إمكانية إرسال رسائل نصية وفيديوهات ورسائل مسموعة إلى الأصدقاء. وصل عدد المستخدمين لهذه الشبكة إلى 400 مليون مستخدم شهرياً وفي عام 2013 وصل عدد الرسائل اليومية المرسلة من خلالها إلى 27 مليون رسالة.

  • Twitter Logo

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    تويتر

    شبكة تويتر تعد ثاني أكبر شبكة تواصل اجتماعي مستخدمة بعد الفيسبوك. تويتر هي شبكة التدوينات الصغيرة أو التغريدات القصيرة، التي يتمكن متابعوك من قراءتها. عام 2012 وصل عدد مستخدمي تويتر إلى 500 مليون. سر نجاحها بسيط للغاية: جميع الأشخاص يرسلون تغريدات مكتوبة تعبر عن آراءهم ويعلق عليها الآخرون. من هنا تبدأ المناقشات والآراء المختلفة.

  • Internationaler Auftritt des Online-Videoportals YouTube

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    يوتيوب

    يوتيوب أكبر شبكة لتحميل الفيديو ومشاركته ومشاهدته. وتنشر الكثير من المؤسسات الإعلامية برامجها على هذه الشبكة. وصل عدد المستخدمين لأكثر من مليار مستخدم. وبحسب إحصائية تُحمل على الموقع فيديوهات مجموع طولها 48 ساعة.

    الكاتب: سابرينا دردور


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