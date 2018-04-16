مشجع تركي يحتال على الحظر ويشاهد مباراة فريقه المفضل من الجو!

العشق الحقيقي لكرة القدم يتغلب على كل شيء، حتى على المنع من دخول الملعب! إذ استأجر أحد مشجعي النادي التركي "دنيزلي سبور" رافعة لمشاهدة مباراة لفريقه المفضل بعد أن منع من دخول الملعب.

وأثبت المشجع التركي أن الشغف بمشاهدة كرة القدم ليس له حدود ومن شأنه أن يدفع لعمل أي شيء، ولأنه كان قد منع من دخول الملعب، إلا أن شغفه بكرة القدم دفعه للقيام بفكرة جنونية، حيث قام مشجع فريق "دنيزلي سبور" التركي باستئجار الرافعة، ليصعد بها إلى أعلى أسوار الملعب ليتمكن بذلك من مشاهدة مباراة فريقه ضد نادي "غازي أنتبسبور" من الجو.

ر.ض/ع.ج.م