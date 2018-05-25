مشجعو محمد صلاح يحتفلون بفوزه قبل المباراة وينقسمون حول صومه

عشاق كرة القدم لم يستطيعوا الصبر وانتظار نتيجة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا (تشامبيونسليغ) مساء السبت (26 مايو/ أيار 2018)، فانطلقوا يهنؤون نجمهم محمد صلاح أياما قبل المباراة التي ستجمع بين النادي الإسباني ريال مدريد الذي يحافظ على لقبه الثاني على التوالي، والنادي الإنجليزي ليفربول. التنافس بين الفريقين وخاصة مع "مفاجأة الموسم" محمد صلاح الملقب بالفرعون، قلبت موازين المشجعين. العشاق الأوفياء لريال مدريد، والمحبون المتابعون لكل حركات وسكنات محمد صلاح، في الآن ذاته، وجدوا أنفسهم أمام خيار صعب.
وبين حيرة هؤلاء وتهاني آخرين حسموا النتيجة لصالح النجم المصري، فمواقع التواصل الاجتماعي فاضت بالمقارنة بين الطرفين، لكن هناك من فضل البقاء على الحياد نتيجة تشجيعهم للنادي الملكي وللفرعون في الوقت ذات. رواد العالم الأزرق لم يكفوا عن سرد مجريات المباراة التي انتقلت من خيالهم في الواقع إلى أحلامهم وهم نيام، حيث تابعوا نهاية الدوري حتى إعلان الفائز باللقب.
بين ريال مدريد ومحمد صلاح:
الغريب في ما دونه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هو مقارنات بعضهم لفريق ريال مدريد بأكمله مع صلاح. ولأن كثيرين منهم يعقدون عليه كل الآمال، بل متيقنين من حسمه لنتيجة المباراة المنعقدة في مدينة كييف الأوكرانية، راحوا يشكرونه على إسعاده لهم بفوز لم يترجم على أرض الواقع بعد.
نجم الفريق الملكي كريستيانو رونالدو، لم يكن حاضرا بقوة في التغريدات، لكنه قورن كثيرا مع محمد صلاح. البعض استهزأ من شكل رونالدو وقارنه بمحمد الصلاح وقال إن صحة وكمال جسم صلاح يكمن في "الطعمية"، المصرية. في حين برر البعض تصويتهم لفائدة صلاح وفريقه بالـ32 هدفا التي دك بها شباك الخصوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي اكتفى فيه رونالدو بتسجيل 26 هدفا فقط. وهو ما رد عليه مشجعو رونالدو الذي يملك 15 هدفا في رصيده مقابل 10 لصالح مسابقة دوري الأبطال.
تصويت يحسم النتيجة!
مغردون كثيرون طالبوا غيرهم بالتصويت للفريق الذي يتوقعون فوزه في مباراة السبت. جزء مهم من التغريدات رجحت كفة فريق ليفربول، وكتب مغرد: سيفعلها صلاح، سيرجع بكأس الأبطال، وسيسعد جماهير ليفربول".
محبو النجم المصري، ضمن فريق ليفربول، استعرضوا قدراته داخل الملعب. البعض منهم تحدث أيضا عن تشبثه بعروبته ودينه أيضا، كما افتخروا بكونه مصريا، وهي الأمور التي تجعلهم أوفياء لتشجيعه والثقة به.
وابل من الهاشتاغات أمطر بها المغردون موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وبين اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية ولغات أخرى راحوا يكتبون آراءهم وتخميناتهم في ما سيجري يوم غد. البعض اكتفى بوسم: محمد صلاح، في حين اختار آخرون وسم: دوري أبطال أوروبا، أما جزء ثالث فعلق تحت وسم: ريال مدريد ليفربول.
مواقع التواصل الاجتماعي انقسمت بين مشجعي الفريق، لكن الأمر استعصى على الذين ألفوا تشجيع ريال مدريد وحب محمد صلاح في ذات الآن، وهو ما دفعهم إلى تشجيع الاثنين معا.
سيلعب صائما!
"سأكون صائما في يوم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا." بهذه الجملة خلق صلاح جدلا موازيا. مشجعوه تناقلوا الخبر وحاولوا دعمه وتشجيعه على ذلك. وكتب أحد المغردين: "محمد صلاح لن يفطر في يوم النهائي مع ريال مدريد وسيلعب وهو صائم" وفي نفس الاتجاه، دعا البعض اللاعب إلى الإفطار خاصة وأن للأمر تأثير على صحة اللاعبين.
في المقابل رأى البعض في الأمر مسألة ثانوية ولا تحتاج لهذا الكم من التعليق والتداول، وأن صلاح هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر صومه من عدمه.
مريم مرغيش
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محمد صلاح.. أمام تحدي الصعود إلى أعلى هرم المجد
محمد صلاح مع ليفربول ضد روما
سجل محمد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول قادما من روما، أربعة وأربعين هدفا في مسابقات هذا الموسم ليقود ناديه بلا هوادة إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. السبت (26 أيار/ مايو 2018) محمد صلاح وفريقه ليفربول سيواجه نادي ريال مدريد ونجمه رونالدو في نهائي دوري الأبطال.
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محمد صلاح.. أمام تحدي الصعود إلى أعلى هرم المجد
محمد صلاح من نصر إلى نصر
من نصر الى نصر يتقدم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح خطوة أخرى بانتخابه أفضل لاعب في انكلترا هذا الموسم. وقد وُصف بأن "كلّ كرة يلمسها تبدو أنها تسكن الشباك"، وبالفعل فقد سجل صلاح 44 هدفا في كل مسابقات هذا الموسم.
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محمد صلاح.. أمام تحدي الصعود إلى أعلى هرم المجد
من لا يحب صلاح؟
تعشقه الجماهير في ملعب آنفيلد، ويسمونه "مو صالا" وألفوا له أناشيد يتغنون فيها بسرعته ومهارته وحتى الأطفال في ليفربول يرسمونه في كراساتهم. وهناك من يرسم لحية على وجهه ويرتدي باروكة تشبه شعر صلاح. ويقول عنه الألماني ماركوس شتاينهوفر، زميله السابق في بازل السويسري: "لا يملك المرء إلا أن يحب صلاح". ويضيف حسبما نقلت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية" "مو بشوش بطبعه وراسخ ومتواضع".
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محمد صلاح.. أمام تحدي الصعود إلى أعلى هرم المجد
سويسرا جعلت الحلم ممكنا
لو ظل صلاح في مصر لبقي كعشرات المواهب المصرية الأخرى التي لم تتخط شهرتها إفريقيا والعالم العربي. لكن القدر كتب له طريقا آخر. فبعد تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد لندن تعاقد معه بازل في موسم 2013/2012، ففاز معه بالدوري وبلقب أفضل لاعب في سويسرا، ليرحل إلى تشيلسي الإنجليزي في شتاء 2014. لكنه لم يجد الفرصة لدى مورينيو فذهب في شتاء 2015 على سبيل الإعارة لفيورنتينا الإيطالي.
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محمد صلاح.. أمام تحدي الصعود إلى أعلى هرم المجد
إيطاليا طريق العودة لإنجلترا
حلم البرمييرليغ بقي مع صلاح، الذي تألق في فيورنتينا، ليصبح معشوق الجماهير، غير أنه فضل بعدها التعاقد مع روما في صيف 2015. وبقى به موسمين وظهر بقوة كهداف وصانع أهداف. حيث سجل في الدوري 29 هدفا خلال 65 مباراة خاضها بقميص "ذئاب" العاصمة الإيطالية. ثم تعاقد معه ليفربول في يونيو/ حزيران 2017 مقابل 42 مليون يورو، بناء على رغبة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي كان يريد إعطاء خط هجومه المزيد من السرعة.
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محمد صلاح.. أمام تحدي الصعود إلى أعلى هرم المجد
لا يحتاجه ليفربول؟
كانت صفقة صلاح حينها ثاني أغلى صفقة في تاريخ ليفربول وبسببها لام البعض المدرب كلوب، مثلما فعل الناقد الرياضي ماكسيمليان شميكل، الذي كتب بموقع "غول" بالألمانية إن صلاح لاعب رائع غير أن التعاقد معه "لا فائدة منه نظرا لوجود كوتينيو ومانيه وفيرمينو، ثم إن مشكلة ليفربول في الدفاع وليس الهجوم". ولا نعلم إن كان صلاح قد قرأ كلام شميكل أو غيره من منتقدي الصفقة إلا أن رده على المشككين جاء سريعا وبقوة.
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محمد صلاح.. أمام تحدي الصعود إلى أعلى هرم المجد
البداية من ميونيخ
كانت بطولة "كأس أودي" الودية في ميونيخ الظهور الرسمي الأول لصلاح بقميص ليفربول، لكن باللون الأبيض. حيث نجح الوافد الجديد في تشكيل خطورة على مرمى بايرن ميونيخ في عقر داره وسجل الهدف الثاني في اللقاء، الذي انتهى بفوز ليفربول على الفريق البافاري 3- صفر في أول أغسطس/ آب 2017. ولتشهد عاصمة بافاريا ميلاد النجم المصري مع ليفربول.
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محمد صلاح.. أمام تحدي الصعود إلى أعلى هرم المجد
يورغن كلوب يمنحه الحرية
في روما كان المدرب سباليتي يمدح صلاح يوما وينتقده يوماً آخر، لكن يورغن كلوب، وهو من أقرب المدربين لقلوب اللاعبين في الأندية التي دربها، فَهم صلاح جيدا ومنحه الحرية في التحرك في الجناح الأيمن، ليظهر النجم الشاب وكأنه تخلص من قيود كانت تكبل ساقيه وتمنعه من إظهار مهاراته الفطرية في الجري والمراوغة. لقد فك كلوب أغلاله. ويقول المدرب الألماني: "صلاح مهم لنا حتى لو لم يسجل لأننا نبني خططنا عليه".
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محمد صلاح.. أمام تحدي الصعود إلى أعلى هرم المجد
ملك مصري يركض عبر الجناح
يقول الألماني ماركوس شتاينهوفر زميله السابق في بازل "في موقف رجل لرجل يكون صلاح سريعا بشكل لا يصدق.. وارتكاب أخطاء ضده هو غالبا الإمكانية الوحيدة (لإيقافه) لكن لا يمكن أن يفعل معه لاعب ذلك الأمر 100 مرة في مباراة واحدة". ويغني له جماهير ليفربول "مو صلاح .. ملك مصري.. يركض عبر الجناح.." وقال عنه محمد أبوتريكه إن صلاح حرم مصر من ميدالية أوليمبية في سباقات الجري، بسبب اختياره أن يصبح لاعب كرة قدم.
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محمد صلاح.. أمام تحدي الصعود إلى أعلى هرم المجد
التعاون بدلا من التنافس
في أول مباراة له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، في 12 أغسطس/ آب 2017، نجح صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة انتهت بالتعادل مع واتفورد 3-3. وبقي على هذا الأمر يسجل ويصنع في كل مباراة تقريبا بالتعاون مع تشمبرلين وفيرمينو ومانيه وكوتينيو، قبل أن يرحل الأخير إلى برشلونة. ووصلت أهدافه في البرميير ليغ 32 هدفاً، كما صنع أكثر من 10 أهداف لزملائه، الذين يشكل معهم ثنائيات رائعة.
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محمد صلاح.. أمام تحدي الصعود إلى أعلى هرم المجد
الصراع مع هاري كين
ظل صلاح حتى بداية مارس/ آذار 2018 يتبادل مع هاري كين، نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، اعتلاء صدارة هدافي البرمييرليغ قبل أن يحسم صلاح المسألة في الجولات التالية، حيث نجح في تسجيل 32 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.
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محمد صلاح.. أمام تحدي الصعود إلى أعلى هرم المجد
ملك إفريقيا ورئيساً لمصر!
كان موسم 2017/ 2018 عام السعد على صلاح ومنتخب مصر. فقد قاده صلاح في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، للصعود لكأس العالم لأول مرة منذ 1990. كما توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، متفوقا على مانيه وأوباميانغ. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه عند فرز بطاقات الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في مارس/ آذار 2018، تم العثور على أكثر من مليون بطاقة كتب الناخبون عليها اسم محمد صلاح كخيار لهم. صلاح شرارة.
الكاتب: صلاح شرارة