مشجعو محمد صلاح يحتفلون بفوزه قبل المباراة وينقسمون حول صومه

عشاق كرة القدم لم يستطيعوا الصبر وانتظار نتيجة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا (تشامبيونسليغ) مساء السبت (26 مايو/ أيار 2018)، فانطلقوا يهنؤون نجمهم محمد صلاح أياما قبل المباراة التي ستجمع بين النادي الإسباني ريال مدريد الذي يحافظ على لقبه الثاني على التوالي، والنادي الإنجليزي ليفربول. التنافس بين الفريقين وخاصة مع "مفاجأة الموسم" محمد صلاح الملقب بالفرعون، قلبت موازين المشجعين. العشاق الأوفياء لريال مدريد، والمحبون المتابعون لكل حركات وسكنات محمد صلاح، في الآن ذاته، وجدوا أنفسهم أمام خيار صعب.

وبين حيرة هؤلاء وتهاني آخرين حسموا النتيجة لصالح النجم المصري، فمواقع التواصل الاجتماعي فاضت بالمقارنة بين الطرفين، لكن هناك من فضل البقاء على الحياد نتيجة تشجيعهم للنادي الملكي وللفرعون في الوقت ذات. رواد العالم الأزرق لم يكفوا عن سرد مجريات المباراة التي انتقلت من خيالهم في الواقع إلى أحلامهم وهم نيام، حيث تابعوا نهاية الدوري حتى إعلان الفائز باللقب.

بين ريال مدريد ومحمد صلاح:

الغريب في ما دونه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هو مقارنات بعضهم لفريق ريال مدريد بأكمله مع صلاح. ولأن كثيرين منهم يعقدون عليه كل الآمال، بل متيقنين من حسمه لنتيجة المباراة المنعقدة في مدينة كييف الأوكرانية، راحوا يشكرونه على إسعاده لهم بفوز لم يترجم على أرض الواقع بعد.

نجم الفريق الملكي كريستيانو رونالدو، لم يكن حاضرا بقوة في التغريدات، لكنه قورن كثيرا مع محمد صلاح. البعض استهزأ من شكل رونالدو وقارنه بمحمد الصلاح وقال إن صحة وكمال جسم صلاح يكمن في "الطعمية"، المصرية. في حين برر البعض تصويتهم لفائدة صلاح وفريقه بالـ32 هدفا التي دك بها شباك الخصوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي اكتفى فيه رونالدو بتسجيل 26 هدفا فقط. وهو ما رد عليه مشجعو رونالدو الذي يملك 15 هدفا في رصيده مقابل 10 لصالح مسابقة دوري الأبطال.

تصويت يحسم النتيجة!

مغردون كثيرون طالبوا غيرهم بالتصويت للفريق الذي يتوقعون فوزه في مباراة السبت. جزء مهم من التغريدات رجحت كفة فريق ليفربول، وكتب مغرد: سيفعلها صلاح، سيرجع بكأس الأبطال، وسيسعد جماهير ليفربول".

محبو النجم المصري، ضمن فريق ليفربول، استعرضوا قدراته داخل الملعب. البعض منهم تحدث أيضا عن تشبثه بعروبته ودينه أيضا، كما افتخروا بكونه مصريا، وهي الأمور التي تجعلهم أوفياء لتشجيعه والثقة به.

وابل من الهاشتاغات أمطر بها المغردون موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وبين اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية ولغات أخرى راحوا يكتبون آراءهم وتخميناتهم في ما سيجري يوم غد. البعض اكتفى بوسم: محمد صلاح، في حين اختار آخرون وسم: دوري أبطال أوروبا، أما جزء ثالث فعلق تحت وسم: ريال مدريد ليفربول.

مواقع التواصل الاجتماعي انقسمت بين مشجعي الفريق، لكن الأمر استعصى على الذين ألفوا تشجيع ريال مدريد وحب محمد صلاح في ذات الآن، وهو ما دفعهم إلى تشجيع الاثنين معا.

سيلعب صائما!

"سأكون صائما في يوم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا." بهذه الجملة خلق صلاح جدلا موازيا. مشجعوه تناقلوا الخبر وحاولوا دعمه وتشجيعه على ذلك. وكتب أحد المغردين: "محمد صلاح لن يفطر في يوم النهائي مع ريال مدريد وسيلعب وهو صائم" وفي نفس الاتجاه، دعا البعض اللاعب إلى الإفطار خاصة وأن للأمر تأثير على صحة اللاعبين.

في المقابل رأى البعض في الأمر مسألة ثانوية ولا تحتاج لهذا الكم من التعليق والتداول، وأن صلاح هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر صومه من عدمه.

مريم مرغيش