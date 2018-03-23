 مسائيةDW: هل ستكون منبج مسرح حرب داخل الناتو؟ | سياسة واقتصاد | DW | 23.03.2018
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سياسة واقتصاد

مسائيةDW: هل ستكون منبج مسرح حرب داخل الناتو؟

بعد الاستيلاء على عفرين، تركيا تؤكد عزمها على ملاحقة وحدات حماية الشعب الكردية إلى منبج، حيث تتمركز قوات أمريكية. فهل ستسحب واشنطن قواتها أمام الزحف التركي؟ أم سنشهد نزاعاً بين قوتين في حلف الناتو على الأراضي السورية؟
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مسائيةDW  : هل ستكون منبج مسرح حرب داخل الناتو؟

    

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مسائيةDW  : هل ستكون منبج مسرح حرب داخل الناتو؟  

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