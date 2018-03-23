مسائيةDW: هل ستكون منبج مسرح حرب داخل الناتو؟ | سياسة واقتصاد | DW | 23.03.2018

بعد الاستيلاء على عفرين، تركيا تؤكد عزمها على ملاحقة وحدات حماية الشعب الكردية إلى منبج، حيث تتمركز قوات أمريكية. فهل ستسحب واشنطن قواتها أمام الزحف التركي؟ أم سنشهد نزاعاً بين قوتين في حلف الناتو على الأراضي السورية؟
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بعد الاستيلاء على عفرين، تركيا تصعّد من لهجتها وتؤكد على عزمها مواصلة محاربة وحدات حماية الشعب الكردية وملاحقتها إلى منبج، حيث يتمركز الأمريكيون. فهل ستسحب واشنطن قواتها أمام الزحف التركي؟ أم سنشهد نزاعاً بين قوتين في حلف الناتو على الأرض السورية؟
في الحرب ضد تنظيم "داعش" كانت وحدات حماية الشعب الكردي أهم حليف للغرب. ويقاتل في صفوف هذه الوحدات العديد من الألمان، DW التقت أحدهم ليروي لها قصته مع المشروع الكردي الذي يريد الرئيس التركي تدميره.
عقب الأحداث التي شهدتها برلين خلال مظاهرات كردية ضد التدخل التركي في عفرين، السلطات الألمانية تتجه نحو رفع الحظر على رفع أعلام "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية، حسب تقارير إعلامية.
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