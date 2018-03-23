مسائيةDW: هل ستكون منبج مسرح حرب داخل الناتو؟ | سياسة واقتصاد | DW | 23.03.2018

قصة ألماني تطوع للقتال دفاعاً عن الأكراد في سوريا

في الحرب ضد تنظيم "داعش" كانت وحدات حماية الشعب الكردي أهم حليف للغرب. ويقاتل في صفوف هذه الوحدات العديد من الألمان، DW التقت أحدهم ليروي لها قصته مع المشروع الكردي الذي يريد الرئيس التركي تدميره.