 مسائيةDW: ما دلالات ″نجاح″ محادثات جديدة حول سد النهضة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 16.05.2018
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سياسة واقتصاد

مسائيةDW: ما دلالات "نجاح" محادثات جديدة حول سد النهضة؟

وزارة الخارجية المصرية تعلن عن نجاح محادثات جديدة حول سد النهضة الإثيوبي عُقدت في أديس أبابا.. ماذا تمخض عن المحادثات الجديدة؟ وماذا يعني هذا النجاح بالنسبة للأزمة القائمة حول السد الإثيوبي؟

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ماذا تمخض عن المحادثات الجديدة بين مصر وإثيوبيا؟

       

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ماذا تمخض عن المحادثات الجديدة بين مصر وإثيوبيا؟  

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