مسائيةDW: ما دلالات "نجاح" محادثات جديدة حول سد النهضة؟

مسائيةDW : ماذا بعد فشل المفاوضات الجديدة حول سد النهضة الإثيوبي؟

جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة تنتهي بالفشل وسط مخاوف من تزايد التوتر في النزاع حول السد الإثيوبي.. ما أسباب الفشل؟ وأي ُ سيناريوهات متوقعة في ملف هذا النزاع؟