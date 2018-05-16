مسائيةDW: ما دلالات "نجاح" محادثات جديدة حول سد النهضة؟

وزارة الخارجية المصرية تعلن عن نجاح محادثات جديدة حول سد النهضة الإثيوبي عُقدت في أديس أبابا.. ماذا تمخض عن المحادثات الجديدة؟ وماذا يعني هذا النجاح بالنسبة للأزمة القائمة حول السد الإثيوبي؟
إرسال
Facebook
Twitter
google+
Whatsapp
Tumblr
Digg
Newsvine
stumble
linkedin
الرابط http://p.dw.com/p/2xqly
تعرف على أبرز نقاط الاتفاق الأولي حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة تنتهي بالفشل وسط مخاوف من تزايد التوتر في النزاع حول السد الإثيوبي.. ما أسباب الفشل؟ وأي ُ سيناريوهات متوقعة في ملف هذا النزاع؟
شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!
2018 DW |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول