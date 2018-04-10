مسائيةDW : ما دلالات استثناء محمد بن سلمان برلين من جولته الخارجية؟  

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلتقي إمانويل ماكرون في باريس ضمن زيارة خارجية دامت عدة أسابيع لم تشمل ألمانيا.. أي نتائج لمحادثات ولي العهد السعودي في باريس؟ وماذا وراء استثناء برلين من هذه الجولة؟
إرسال
فيسبوك
تويتر
جوجل +
Whatsapp
Tumblr
Digg
Newsvine
stumble
linkedin
الرابط http://p.dw.com/p/2voc7
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلتقي إمانويل ماكرون في باريس ضمن زيارة خارجية دامت عدة أسابيع لم تشمل ألمانيا.. أي نتائج لمحادثات ولي العهد السعودي في باريس؟ وماذا وراء استثناء برلين من هذه الجولة؟
يبدو أن تركيز محمد بن سلمان على الظهور في شكل "أمير التغيير"، تجاوز الجانب السياسي إلى مظهره الشخصي. ولعل تغييره الجلباب بالبدلة في اجتماعات سان فرانسيسكو إشارة واضحة على ذلك، وهو ما خلق جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي.
ترى الكثير من وسائل الإعلام الألمانية اعتراف محمد بن سلمان غير المباشر، على الأقل، بحق إسرائيل في الوجود مناورة في إطار الصراع الإقليمي مع إيران. كما تم تسليط الضوء على جوانب أخرى.
شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!
2018 DW |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول