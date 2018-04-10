مسائيةDW : ما دلالات استثناء محمد بن سلمان برلين من جولته الخارجية؟  

بدلة محمد بن سلمان - مظهر شبابي أم إشارة سياسية؟

يبدو أن تركيز محمد بن سلمان على الظهور في شكل "أمير التغيير"، تجاوز الجانب السياسي إلى مظهره الشخصي. ولعل تغييره الجلباب بالبدلة في اجتماعات سان فرانسيسكو إشارة واضحة على ذلك، وهو ما خلق جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي.