 مسائيةDW: ما دلالات استثناء محمد بن سلمان برلين من جولته الخارجية؟ | سياسة واقتصاد | DW | 10.04.2018
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سياسة واقتصاد

مسائيةDW: ما دلالات استثناء محمد بن سلمان برلين من جولته الخارجية؟

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلتقي إمانويل ماكرون في باريس ضمن زيارة خارجية دامت عدة أسابيع لم تشمل ألمانيا.. أي نتائج لمحادثات ولي العهد السعودي في باريس؟ وماذا وراء استثناء برلين من هذه الجولة؟
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مسائيةDW : ما دلالات استثناء محمد بن سلمان برلين من جولته الخارجية؟

   

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مسائيةDW : ما دلالات استثناء محمد بن سلمان برلين من جولته الخارجية؟  

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