مسائيةDW: ماذا وراء قرار المغرب بقطع علاقاته مع إيران؟

المغرب يقطع علاقاته مع إيران ويتهمها وحزب الله بدعم بوليساريو

أعلن المغرب قطع علاقاته مع إيران، متهما طهران وحزب الله بدعم البوليساريو وتدريب وتسليح مقاتليها. وفيما تضامنت السعودية مع المغرب، نفي حزب الله التهمة مشيرا إلى ضغوط إسرائيلية سعودية على الرباط.