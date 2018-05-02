مسائيةDW: ماذا وراء قرار المغرب بقطع علاقاته مع إيران؟

بعد إعلان المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران على خلفية اتهامها بالتورط في نزاع الصحراء الغربية.. إيران تنتقد والعواصم الخليجية ترحب.. ماذا وراء القرار المغربي؟ وأي تداعيات إقليمية ودولية له؟
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بعد إعلان المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران على خلفية اتهامها بالتورط في نزاع الصحراء الغربية.. إيران تنتقد والعواصم الخليجية ترحب.. ماذا وراء القرار المغربي؟ وأي تداعيات إقليمية ودولية له؟c
أعلن المغرب قطع علاقاته مع إيران، متهما طهران وحزب الله بدعم البوليساريو وتدريب وتسليح مقاتليها. وفيما تضامنت السعودية مع المغرب، نفي حزب الله التهمة مشيرا إلى ضغوط إسرائيلية سعودية على الرباط.
تحدث كل من رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، الدكتور طارق التلاتي و الكاتب الايراني محمد غروي عن قطع المغرب لعلاقاته مع ايران واشكالية الاسباب التي ادت الى قطع العلاقة والى اتهام حزب الله اللبناني بأنه يدعم البوليساريو
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