 مسائيةDW: ماذا وراء قرار المغرب بقطع علاقاته مع إيران؟ | سياسة واقتصاد | DW | 02.05.2018
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سياسة واقتصاد

مسائيةDW: ماذا وراء قرار المغرب بقطع علاقاته مع إيران؟

بعد إعلان المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران على خلفية اتهامها بالتورط في نزاع الصحراء الغربية.. إيران تنتقد والعواصم الخليجية ترحب.. ماذا وراء القرار المغربي؟ وأي تداعيات إقليمية ودولية له؟
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مسائيةDW  :  بعد إعلان المغرب قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

  

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مسائيةDW  :  بعد إعلان المغرب قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران  

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