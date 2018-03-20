مسائيةDW : جولة بن سلمان - هل ينهي الأمير مشاكله الاستراتيجية؟ | أخبار | DW | 22.03.2018

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مسائيةDW : جولة بن سلمان - هل ينهي الأمير مشاكله الاستراتيجية؟

محمد بن سلمان يواصل جولته الأولى في الولايات المتحدة كولي عهد للسعودية. ملفات معقدة ومتشابكة مطروحة للنقاش مع ادارة ترامب، اي استراتيجية ستنتهجها الرياض في تعاملها مع الملفات الساخنة في المنطقة؟

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