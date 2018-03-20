مسائيةDW : جولة بن سلمان - هل ينهي الأمير مشاكله الاستراتيجية؟ | أخبار | DW | 22.03.2018

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مسائيةDW : جولة بن سلمان - هل ينهي الأمير مشاكله الاستراتيجية؟
محمد بن سلمان يواصل جولته الأولى في الولايات المتحدة كولي عهد للسعودية. ملفات معقدة ومتشابكة مطروحة للنقاش مع ادارة ترامب، اي استراتيجية ستنتهجها الرياض في تعاملها مع الملفات الساخنة في المنطقة؟
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- تاريخ
22.03.2018
-
مواضيع
اليمن, منطقة الخليج, حسن روحاني, إيران, ميلانيا ترامب, مشروع نيوم, رؤية السعودية 2030
-
كلمات مفتاحية
محمد بن سلمان,
السعودية,
اليمن,
إيران,
الولايات المتحدة,
ترامب
-
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- تاريخ
22.03.2018
-
مواضيع
اليمن, منطقة الخليج, حسن روحاني, إيران, ميلانيا ترامب, مشروع نيوم, رؤية السعودية 2030
-
كلمات مفتاحية
محمد بن سلمان,
السعودية,
اليمن,
إيران,
الولايات المتحدة,
ترامب
-
شارك
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جوجل +
مزيد
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- إلى المحرر
-
طباعة
طباعة هذه الصفحة
-
الرابط
http://p.dw.com/p/2up1G