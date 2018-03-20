 مسائيةDW : جولة بن سلمان - هل ينهي الأمير مشاكله الاستراتيجية؟ | أخبار | DW | 22.03.2018
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أخبار

مسائيةDW : جولة بن سلمان - هل ينهي الأمير مشاكله الاستراتيجية؟

محمد بن سلمان يواصل جولته الأولى في الولايات المتحدة كولي عهد للسعودية. ملفات معقدة ومتشابكة مطروحة للنقاش مع ادارة ترامب، اي استراتيجية ستنتهجها الرياض في تعاملها مع الملفات الساخنة في المنطقة؟

USA Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabien & Donald Trump in Washington (Reuters/J. Ernst)

  

مختارات

ماتيس: نسعى إلى إنهاء الحرب اليمنية والسعودية جزء من الحل

قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه ينبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن، معبراً عن أمله في نجاح جهود السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن. (22.03.2018)  

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مسائيةDW  : جولة بن سلمان - هل ينهي الأمير مشاكله الاستراتيجية؟  

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