مسائيةDW: الجدل حول موازنة الاتحاد الأوروبي ماذا يخفي خلفه؟

بعد كشف المفوضية الأوروبية عن مشروع ينص على زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي رغم خروج بريطانيا منه.. رفض وتحفظ وانتقادات.. فما تفاصيل الموازنة المقترحة؟ ومن الرابح والخاسر منها؟
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بعد كشف المفوضية الأوروبية عن مشروع ينص على زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي رغم خروج بريطانيا منه.. رفض وتحفظ وانتقادات.. فما تفاصيل الموازنة المقترحة؟ ومن الرابح والخاسر منها؟
قمة أوروبية صعبة في بروكسل لبحث تمويل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.. ألمانيا تطرح شروطا مقابل رفع مساهمتها في موازنة الاتحاد، ودول أخرى تدعو إلى التقشف.. ما المتوقع من هذه القمة؟
شارك مسؤولون بريطانيون في بروكسل في محادثات البريكست في أجواء من التوتر بشأن علاقات بريطانيا بالاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه، ودعا ميشيل بارنييه المكلف بالمفاوضات باسم الاتحاد، بريطانيا إلى البدء "في التفاوض بجدية".
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