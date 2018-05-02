مسائيةDW: الجدل حول موازنة الاتحاد الأوروبي ماذا يخفي خلفه؟

مسائية: DW انقسام حول موازنة الاتحاد الأوروبي..من يغطي العجز؟

قمة أوروبية صعبة في بروكسل لبحث تمويل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.. ألمانيا تطرح شروطا مقابل رفع مساهمتها في موازنة الاتحاد، ودول أخرى تدعو إلى التقشف.. ما المتوقع من هذه القمة؟