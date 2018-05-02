 مسائيةDW: الجدل حول موازنة الاتحاد الأوروبي ماذا يخفي خلفه؟ | سياسة واقتصاد | DW | 02.05.2018
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سياسة واقتصاد

مسائيةDW: الجدل حول موازنة الاتحاد الأوروبي ماذا يخفي خلفه؟

بعد كشف المفوضية الأوروبية عن مشروع ينص على زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي رغم خروج بريطانيا منه.. رفض وتحفظ وانتقادات.. فما تفاصيل الموازنة المقترحة؟ ومن الرابح والخاسر منها؟
مشاهدة الفيديو 24:13

مسائيةDW  :  بعد كشف المفوضية الأوروبية عن مشروعها لموازنة الاتحاد

  

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مسائيةDW  :  بعد كشف المفوضية الأوروبية عن مشروعها لموازنة الاتحاد  

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