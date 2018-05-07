مسائيةDW : إعادة انتخاب بري رئيسا للبرلمان اللبناني.. ماذا تعني؟  

مجلس النواب اللبناني يعيد انتخاب حليف حزب الله رئيس حركة أمل الشيعية نبيه بري رئيسا له للمرة السادسة على التوالي ..أي توقعات بشأن الفترة النيابية المقبلة؟ وهل تبددت آمال التغيير في لبنان؟
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فيما اعتبر حزب الله اللبناني الشيعي الانتخابات النيابية "انتصارا" له ولخطه السياسي، أقر رئيس الحكومة سعد الحريري بخسارة ثلث أعضاء كتلته. ورغم ذلك أشاد الحريري بالانتخابات مشددا على ما وصفه بـ "التوافق" بين اللبنانيين.
كشفت النتائج الأولية التي أعلنها ساسة ونقلتها وسائل إعلام لبنانية أن حزب الله المدعوم من إيران وحلفاءه السياسيين يفترض أن يفوزوا بأكثر من نصف المقاعد في أول انتخابات برلمانية تجرى في لبنان منذ تسع سنوات.
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