مسائيةDW : إعادة انتخاب بري رئيسا للبرلمان اللبناني.. ماذا تعني؟  

حلفاء حزب الله يقتربون من الفوز بغالبية المقاعد البرلمانية

كشفت النتائج الأولية التي أعلنها ساسة ونقلتها وسائل إعلام لبنانية أن حزب الله المدعوم من إيران وحلفاءه السياسيين يفترض أن يفوزوا بأكثر من نصف المقاعد في أول انتخابات برلمانية تجرى في لبنان منذ تسع سنوات.