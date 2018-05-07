 مسائيةDW: إعادة انتخاب بري رئيسا للبرلمان اللبناني.. ماذا تعني؟ | سياسة واقتصاد | DW | 23.05.2018
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سياسة واقتصاد

مسائيةDW: إعادة انتخاب بري رئيسا للبرلمان اللبناني.. ماذا تعني؟

مجلس النواب اللبناني يعيد انتخاب حليف حزب الله رئيس حركة أمل الشيعية نبيه بري رئيسا له للمرة السادسة على التوالي ..أي توقعات بشأن الفترة النيابية المقبلة؟ وهل تبددت آمال التغيير في لبنان؟

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13:57 دقيقة

مسائيةDW : إعادة انتخاب بري رئيسا للبرلمان اللبناني.. ماذا تعني؟

   

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مسائيةDW : إعادة انتخاب بري رئيسا للبرلمان اللبناني.. ماذا تعني؟  

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