 مسائية DW: هل ستسلح روسيا الأسد بصواريخ إس 300؟ | أخبار | DW | 20.04.2018
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أخبار

مسائية DW: هل ستسلح روسيا الأسد بصواريخ إس 300؟

وزير الخارجية الروسي يقول إن روسيا في حل من التزامها الأخلاقي تجاه حلفائها، ويلِوح بإمكانية تزويد النظام السوري بنظام الدفاع الجوي إس 300. من هم الحلفاء؟ وما تأثير خطوة كهذه على التوتر في المنطقة؟
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هل ستسلح روسيا الأسد بصواريخ إس 300؟

           

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هل ستسلح روسيا الأسد بصواريخ إس 300؟  

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