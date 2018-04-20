مسائية DW: هل ستسلح روسيا الأسد بصواريخ إس 300؟

وزير الخارجية الروسي يقول إن روسيا في حل من التزامها الأخلاقي تجاه حلفائها، ويلِوح بإمكانية تزويد النظام السوري بنظام الدفاع الجوي إس 300. من هم الحلفاء؟ وما تأثير خطوة كهذه على التوتر في المنطقة؟
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وزير الخارجية الروسي يقول إن روسيا في حل من التزامها الأخلاقي تجاه حلفائها، ويلِوح بإمكانية تزويد النظام السوري بنظام الدفاع الجوي إس 300. من هم الحلفاء؟ وما تأثير خطوة كهذه على التوتر في المنطقة؟
ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لم تعد مقيدة بـ"التزامات أخلاقية" ضد تزويد الجيش السوري بأنظمة دفاعية صاروخية طراز "إس300-". فما قوة هذه الصواريخ وما وقعها على مستقبل المنطقة؟
أشار المحلل السياسي والعسكري، إيال عليما إلى نوعية التعاون الإسرائيلي مع جماعات مسلحة على السياج الحدودي جنوب سوريا، مشيرا إلى مصالح واكتساب هذه الجماعات لقاعدة شعبية في المنطقة. فماذا يقصد؟
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