مسائية DW: هل ستسلح روسيا الأسد بصواريخ إس 300؟

محلل عسكري إسرائيلي: كيف تدعم إسرائيل جماعات معارضة جنوب سوريا؟

أشار المحلل السياسي والعسكري، إيال عليما إلى نوعية التعاون الإسرائيلي مع جماعات مسلحة على السياج الحدودي جنوب سوريا، مشيرا إلى مصالح واكتساب هذه الجماعات لقاعدة شعبية في المنطقة. فماذا يقصد؟