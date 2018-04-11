مسائية DW: هل بدأ العد العكسي للضربة الأمريكية المحتملة ضد سوريا؟

مسائية DW: أين العرب من التصعيد الراهن بشأن سوريا؟

بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار مشترك بشأن سوريا، دونالد ترامب يتحدث في تغريدة جديدة عن صواريخ أمريكية ذكية قادمة لضرب سوريا، وفلاديمير بوتين يقول إنه يأمل في تغليب لغة العقل. فأين العرب من كل هذا؟