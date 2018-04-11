 مسائية DW: هل بدأ العد العكسي للضربة الأمريكية المحتملة ضد سوريا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 11.04.2018
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سياسة واقتصاد

مسائية DW: هل بدأ العد العكسي للضربة الأمريكية المحتملة ضد سوريا؟

دونالد ترامب يتحدث في تغريدة جديدة عن صواريخ أمريكية ذكية قادمة لضرب، فهل بدأ العد العكسي للضربة الأمريكية المحتملة وعلى ماذا يراهن بوتين الآن؟

مشاهدة الفيديو 24:51

مسائيةDW : هل بدأ العد العكسي للضربة الأمريكية المحتملة ضد سوريا؟

  

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مسائيةDW : هل بدأ العد العكسي للضربة الأمريكية المحتملة ضد سوريا؟  

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