مسائية DW: هل بدأت السعودية بمعاقبة الشركات الألمانية؟

الشركات الألمانية والصفقات الإيرانية ـ مهمة تزداد صعوبة

منذ أن أعلن دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاقية النووية مع نظام الملالي، ازداد انعدام الأمان لدى الشركات التي تتعامل مع إيران. والصعوبة تطال على وجه الخصوص التحويلات المالية الثنائية.