 مسائية DW: هل بدأت السعودية بمعاقبة الشركات الألمانية؟ | سياسة واقتصاد | DW | 17.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

مسائية DW: هل بدأت السعودية بمعاقبة الشركات الألمانية؟

أنباء عن إقصاء ممنهج تتعرض له الشركات الألمانية في السعودية ودعوات موجهة للحكومة الألمانية من أجل التدخل.. فهل بدأت السعودية تعاقب الشركات الألمانية في ظل الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين؟

مشاهدة الفيديو 23:36
بث مباشر الآن
23:36 دقيقة

هل بدأت السعودية بمعاقبة الشركات الألمانية؟

                  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هل بدأت السعودية بمعاقبة الشركات الألمانية؟  

مواضيع ذات صلة

Belgien EU-Außenministertreffen

أوروبيون وإيران معا ضد ترامب من أجل إنقاذ الاتفاق النووي 16.05.2018

اتفقت إيران والاتحاد الأوروبي لبذل كل الجهود من أجل إيجاد حلول عملية من شأنها انقاذ الاتفاق النووي وذلك بعد قرار الرئيس ترامب بالإنسحاب منه. واشنطن قطعت شوطا جديدا في عقوباتها ضد إيران.

Außenminister Heiko Maas in Litauen

ماس: يصعب حماية شركات ألمانيا بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق الإيراني 13.05.2018

أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى صعوبة حماية مصالح الشركات الألمانية في إيران من تبعات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ومن العقوبات الجديدة المفروضة على طهران.

Internationale Automesse in Teheran

الشركات الألمانية والصفقات الإيرانية ـ مهمة تزداد صعوبة 17.05.2018

منذ أن أعلن دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاقية النووية مع نظام الملالي، ازداد انعدام الأمان لدى الشركات التي تتعامل مع إيران. والصعوبة تطال على وجه الخصوص التحويلات المالية الثنائية.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  