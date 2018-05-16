مسائية DW: هل بدأت السعودية بمعاقبة الشركات الألمانية؟

أنباء عن إقصاء ممنهج تتعرض له الشركات الألمانية في السعودية ودعوات موجهة للحكومة الألمانية من أجل التدخل.. فهل بدأت السعودية تعاقب الشركات الألمانية في ظل الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين؟
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اتفقت إيران والاتحاد الأوروبي لبذل كل الجهود من أجل إيجاد حلول عملية من شأنها انقاذ الاتفاق النووي وذلك بعد قرار الرئيس ترامب بالإنسحاب منه. واشنطن قطعت شوطا جديدا في عقوباتها ضد إيران.
أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى صعوبة حماية مصالح الشركات الألمانية في إيران من تبعات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ومن العقوبات الجديدة المفروضة على طهران.
منذ أن أعلن دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاقية النووية مع نظام الملالي، ازداد انعدام الأمان لدى الشركات التي تتعامل مع إيران. والصعوبة تطال على وجه الخصوص التحويلات المالية الثنائية.
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