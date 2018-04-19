مسائية DW : محور باريس برلين.. عودة القيادة الثنائية لأوروبا؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين لبحث ملف إصلاحات الاتحاد الأوروبي مع المستشارة أنغيلا ميركل. على ماذا يتفق الطرفان؟ وعلى ماذا يختلفان؟
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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى برلين لمناقشة التوجه المستقبلي للاتحاد الأوروبي مع المستشارة أنغيلا ميركل. ماكرون يحاول إقناع ألمانيا، بخططه للإصلاح الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، التي تواجه معارضة داخل حكومة ميركل.
يكشف المحلل السياسي عارف حجاج إن كان اللاجئون سببا في عدم التوافق السياسي بين ألمانيا وفرنسا.
رغم إعجاب ميركل بماكرون إلا أنها صارحته في برلين بوجود خلافات حول إصلاح منطقة اليورو. وقالت ميركل "نحن متفقون على ضرورة التضامن في أوروبا لكن التنافسية أمر ضروري.. وعلى الحكومات بذل جهود لتكون أوطانها أكثر تنافسية".
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