 مسائية DW : محور باريس برلين.. عودة القيادة الثنائية لأوروبا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 20.04.2018
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سياسة واقتصاد

مسائية DW : محور باريس برلين.. عودة القيادة الثنائية لأوروبا؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين لبحث ملف إصلاحات الاتحاد الأوروبي مع المستشارة أنغيلا ميركل. على ماذا يتفق الطرفان؟ وعلى ماذا يختلفان؟
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مسائيةDW : محور باريس برلين.. عودة القيادة الثنائية لأوروبا؟

    

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مسائيةDW : محور باريس برلين.. عودة القيادة الثنائية لأوروبا؟  

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