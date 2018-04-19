مسائية DW : محور باريس برلين.. عودة القيادة الثنائية لأوروبا؟

ميركل وماكرون.. جبهة أوروبية بخلافات واضحة

رغم إعجاب ميركل بماكرون إلا أنها صارحته في برلين بوجود خلافات حول إصلاح منطقة اليورو. وقالت ميركل "نحن متفقون على ضرورة التضامن في أوروبا لكن التنافسية أمر ضروري.. وعلى الحكومات بذل جهود لتكون أوطانها أكثر تنافسية".