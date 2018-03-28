مسائية DW: ما حقيقة الموقف الفرنسي والأوروبي من الأزمة اليمنية؟  

شهادات من تعز.. الوضع الإنساني في الحضيض وضوء الأمل يخفت

تحكي شهادات في تعز باليمن عن وضع غايةَ في القتامة: الكوليرا تنهش الأطفال، سكان يبحثون عن الطعام وسط القمامة، مستشفيات فارغة، أسر بلا مأوى.. والكثير من الصور التي تلخص جزءاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.