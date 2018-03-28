مسائية DW: ما حقيقة الموقف الفرنسي والأوروبي من الأزمة اليمنية؟  

وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان يؤكد أن إيران تزود الحوثيين بالأسلحة، ما حقيقة الموقف الفرنسي بشأن الحرب في اليمن؟ وهل سنشهد ضغطاً أوروبياً على إيران بشأن الأزمة اليمنية؟
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تطوي الحرب في اليمن عامها الثالث، وتبدأ عامها الرابع في ظل تطورات دراماتيكية عسكرية وإنسانية أدت إلى أسوأ كارثة في العالم حسب توصيف منظمات دولية عديدة. أبرز محطات الحرب اليمنية في صور.
وزير الخارجية الفرنسية "جان إيف لودريان" يؤكد أن إيران تزود الحوثيين بالأسلحة، ما حقيقة الموقف الفرنسي بشأن الحرب في اليمن؟ وهل سنشهد ضغطاً أوروبياً على إيران بشأن الأزمة اليمنية؟
تحكي شهادات في تعز باليمن عن وضع غايةَ في القتامة: الكوليرا تنهش الأطفال، سكان يبحثون عن الطعام وسط القمامة، مستشفيات فارغة، أسر بلا مأوى.. والكثير من الصور التي تلخص جزءاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
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