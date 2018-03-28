 مسائية DW: ما حقيقة الموقف الفرنسي والأوروبي من الأزمة اليمنية؟ | سياسة واقتصاد | DW | 29.03.2018
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سياسة واقتصاد

مسائية DW: ما حقيقة الموقف الفرنسي والأوروبي من الأزمة اليمنية؟

وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان يؤكد أن إيران تزود الحوثيين بالأسلحة، ما حقيقة الموقف الفرنسي بشأن الحرب في اليمن؟ وهل سنشهد ضغطاً أوروبياً على إيران بشأن الأزمة اليمنية؟
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مسائية DW: ما حقيقة الموقف الفرنسي والأوروبي من الأزمة اليمنية؟

                          

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مسائية DW: ما حقيقة الموقف الفرنسي والأوروبي من الأزمة اليمنية؟  

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