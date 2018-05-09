مسائية DW: ماذا يريد نتانياهو من موسكو؟

وزير إسرائيلي يهدد بتصفية الأسد والقضاء على نظامه

في تطور جديد في الملف الإيراني الإسرائيلي، هدد وزير إسرائيلي بارز بتصفية الأسد والقضاء على نظامه، إذا سمح لإيران باستخدام أراضيه في هجمات ضد إسرائيل. الوزير قال إن تصريحاته لا تعبر عن سياسة الحكومة الإسرائيلية.