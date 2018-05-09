 مسائية DW: ماذا يريد نتانياهو من موسكو؟ | أخبار | DW | 10.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مسائية DW: ماذا يريد نتانياهو من موسكو؟

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو الرئيس الروسي بوتين في موسكو، وسط اتهامات إسرائيلية لإيران بتعزيز تواجدها العسكري بسوريا ومخاوفها من حصول النظام السوري على صواريخ إس 300، فماذا يريد نتانياهو من الرئيس الروسي؟
مشاهدة الفيديو 23:10

مسائيةDW : ماذا يريد نتانياهو من موسكو؟

       

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW : ماذا يريد نتانياهو من موسكو؟  

مواضيع ذات صلة

مسائيةDW : ماذا يريد نتانياهو من موسكو؟ 09.05.2018

نتانياهو يلتقي بوتين في موسكو / وسط اتهاماتٍ إسرائيلية لإيران بتعزيز ِتواجدها العسكري في سوريا ومخاوفِها من حصول النظام السوري على صوريخ إس 300 الروسية / ماذا يريد نتانياهو من الرئيس الروسي؟

Minister Israel Juval Steinitz in Istanbul

وزير إسرائيلي يهدد بتصفية الأسد والقضاء على نظامه 07.05.2018

في تطور جديد في الملف الإيراني الإسرائيلي، هدد وزير إسرائيلي بارز بتصفية الأسد والقضاء على نظامه، إذا سمح لإيران باستخدام أراضيه في هجمات ضد إسرائيل. الوزير قال إن تصريحاته لا تعبر عن سياسة الحكومة الإسرائيلية.

Putin und Assad

ألمانيا وعقدة بشار الأسد - كيف يمكن إرضاء الروس؟ 16.04.2018

الموقف الرسمي الألماني رافض لبقاء بشار الأسد حاكما لسوريا بنهاية العملية السياسية. ولكن هناك من السياسيين والخبراء من يرى أن الواقع يفرض مراجعة هذا الموقف، ولا بد أن يمر الأمر عبر روسيا. فهل تتخلى موسكو عن حليفها؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  