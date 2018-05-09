مسائية DW: ماذا يريد نتانياهو من موسكو؟

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو الرئيس الروسي بوتين في موسكو، وسط اتهامات إسرائيلية لإيران بتعزيز تواجدها العسكري بسوريا ومخاوفها من حصول النظام السوري على صواريخ إس 300، فماذا يريد نتانياهو من الرئيس الروسي؟
إرسال
Facebook
Twitter
google+
Whatsapp
Tumblr
Digg
Newsvine
stumble
linkedin
الرابط http://p.dw.com/p/2xTGM
نتانياهو يلتقي بوتين في موسكو / وسط اتهاماتٍ إسرائيلية لإيران بتعزيز ِتواجدها العسكري في سوريا ومخاوفِها من حصول النظام السوري على صوريخ إس 300 الروسية / ماذا يريد نتانياهو من الرئيس الروسي؟
في تطور جديد في الملف الإيراني الإسرائيلي، هدد وزير إسرائيلي بارز بتصفية الأسد والقضاء على نظامه، إذا سمح لإيران باستخدام أراضيه في هجمات ضد إسرائيل. الوزير قال إن تصريحاته لا تعبر عن سياسة الحكومة الإسرائيلية.
الموقف الرسمي الألماني رافض لبقاء بشار الأسد حاكما لسوريا بنهاية العملية السياسية. ولكن هناك من السياسيين والخبراء من يرى أن الواقع يفرض مراجعة هذا الموقف، ولا بد أن يمر الأمر عبر روسيا. فهل تتخلى موسكو عن حليفها؟
2018 DW |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول