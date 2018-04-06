مسائية DW: ماذا وراء مسيرات فلسطينيي غزة إلى الحدود مع إسرائيل؟

قتلى وجرحى في مواجهاتٍ جديدة بين قواتِ الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين، خرجوا في ما يسمى بمسيراتِ العودةِ في غزة.. على ماذا يُراهن المتظاهرون؟ وأي استراتيجية إسرائيلية للتعامل ِمعهم؟
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قتلى وجرحى في مواجهاتٍ جديدة بين قواتِ الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين، خرجوا في ما يسمى بمسيراتِ العودةِ في غزة.. على ماذا يُراهن المتظاهرون؟ وأي استراتيجية إسرائيلية للتعامل ِمعهم؟
اندلعت مواجهات بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي قرب السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، وأشعل متظاهرون فلسطينيون عشرات الإطارات في احتجاجات جمعة "الكوشوك".
قدر الجيش الإسرائيلي عدد المحتجين على الحدود مع غزة ضمن "مسيرة العودة" بنحو 20 ألف شخص. واتهمهم بارتكاب "أعمال شغب" ومحاولة التسلل إلى إسرائيل. وأوضح الفلسطينيون أن سبعة أشخاص قتلوا في الجمعة الثانية لمسيرة العودة.
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