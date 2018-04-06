مسائية DW: ماذا وراء مسيرات فلسطينيي غزة إلى الحدود مع إسرائيل؟

مقتل سبعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

قدر الجيش الإسرائيلي عدد المحتجين على الحدود مع غزة ضمن "مسيرة العودة" بنحو 20 ألف شخص. واتهمهم بارتكاب "أعمال شغب" ومحاولة التسلل إلى إسرائيل. وأوضح الفلسطينيون أن سبعة أشخاص قتلوا في الجمعة الثانية لمسيرة العودة.