 مسائية DW: ماذا وراء مسيرات فلسطينيي غزة إلى الحدود مع إسرائيل؟ | سياسة واقتصاد | DW | 07.04.2018
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سياسة واقتصاد

مسائية DW: ماذا وراء مسيرات فلسطينيي غزة إلى الحدود مع إسرائيل؟

قتلى وجرحى في مواجهاتٍ جديدة بين قواتِ الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين، خرجوا في ما يسمى بمسيراتِ العودةِ في غزة.. على ماذا يُراهن المتظاهرون؟ وأي استراتيجية إسرائيلية للتعامل ِمعهم؟
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مسائيةDW : ماذا وراء مسيرات فلسطينيي غزة إلى الحدود مع إسرائيل؟

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مسائيةDW : ماذا وراء مسيرات فلسطينيي غزة إلى الحدود مع إسرائيل؟  

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قدر الجيش الإسرائيلي عدد المحتجين على الحدود مع غزة ضمن "مسيرة العودة" بنحو 20 ألف شخص. واتهمهم بارتكاب "أعمال شغب" ومحاولة التسلل إلى إسرائيل. وأوضح الفلسطينيون أن سبعة أشخاص قتلوا في الجمعة الثانية لمسيرة العودة.

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