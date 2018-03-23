 مسائية DW: ماذا وراء تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 24.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

مسائية DW: ماذا وراء تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي؟

ما دلالات تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي وإلى أين تتجه السياسة الأمنية والخارجية لواشنطن، بعد عودة بولتون إلى دائرة صناعة القرار الأمريكي؟
مشاهدة الفيديو 24:39

ماذا وراء تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي؟

    

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ماذا وراء تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي؟  

مواضيع ذات صلة

USA John Bolton

جون بولتون: شخصية مستفزة وميالة للحرب على رأس الأمن القومي الأمريكي 23.03.2018

جون بولتون، السياسي المثير للجدل والمعروف بدوره الكبير في حرب العراق، يُعين من طرف ترامب في منصب حساس هو مستشار الأمن القومي. ولبولتون مواقف مثيرة للجدل في عدة ملفات عربية فكيف يتأثر الشرق الأوسط بهذا التعيين؟

USA neuer Sicherheitsberater John Bolton

ترامب يعين جون بولتون أحد "صقور" المحافظين مستشاراً للأمن القومي 23.03.2018

يتوالى مسلسل الإقالات والتعينات في إدارة ترامب. فبعد الإقالة المفاجئة لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، قام الرئيس الأمريكي بتعيين السياسي المحافظ والمتشدد جون بولتون مستشاراً للأمن القومي، وهو ما أثار ردود فعل متباينة.

أبرز مواقف جون بولتون تجاه الشرق الأوسط 23.03.2018

تضاربت ردود الأفعال حول تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جون بولتون مستشاراً قومياً له، بخاصة وأنه معروف بمواقفه المتشددة وميله لضربات عسكرية استباقية. فمن هو بولتون؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  