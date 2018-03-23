مسائية DW: ماذا وراء تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 24.03.2018

ما دلالات تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي وإلى أين تتجه السياسة الأمنية والخارجية لواشنطن، بعد عودة بولتون إلى دائرة صناعة القرار الأمريكي؟
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جون بولتون، السياسي المثير للجدل والمعروف بدوره الكبير في حرب العراق، يُعين من طرف ترامب في منصب حساس هو مستشار الأمن القومي. ولبولتون مواقف مثيرة للجدل في عدة ملفات عربية فكيف يتأثر الشرق الأوسط بهذا التعيين؟
يتوالى مسلسل الإقالات والتعينات في إدارة ترامب. فبعد الإقالة المفاجئة لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، قام الرئيس الأمريكي بتعيين السياسي المحافظ والمتشدد جون بولتون مستشاراً للأمن القومي، وهو ما أثار ردود فعل متباينة.
تضاربت ردود الأفعال حول تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جون بولتون مستشاراً قومياً له، بخاصة وأنه معروف بمواقفه المتشددة وميله لضربات عسكرية استباقية. فمن هو بولتون؟
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