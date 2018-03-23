مسائية DW: ماذا وراء تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 24.03.2018

جون بولتون: شخصية مستفزة وميالة للحرب على رأس الأمن القومي الأمريكي

جون بولتون، السياسي المثير للجدل والمعروف بدوره الكبير في حرب العراق، يُعين من طرف ترامب في منصب حساس هو مستشار الأمن القومي. ولبولتون مواقف مثيرة للجدل في عدة ملفات عربية فكيف يتأثر الشرق الأوسط بهذا التعيين؟