مسائية DW: ماذا بعد فشل المفاوضات الجديدة حول سد النهضة الإثيوبي؟

خبير في شؤون القرن الأفريقي: هذه هي الخلفية التي تتفاوض وفقها الدول الثلاث حول سد النهضة..

علي هندي، الخبير في شؤون القرن الأفريقي، تحدث في حوار مع مسائية دي دبليو حول الطريقة التي تنظر من خلالها كلا من الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا الى أزمة سد النهضة وأن هناك مشكلة ثقة في العملية السياسية و التفاوض.