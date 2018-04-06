مسائية DW: ماذا بعد فشل المفاوضات الجديدة حول سد النهضة الإثيوبي؟

جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة تنتهي بالفشل وسط مخاوف من تزايد التوتر في النزاع حول السد الإثيوبي.. ما أسباب الفشل؟ وأي ُ سيناريوهات متوقعة في ملف هذا النزاع؟
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جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة تنتهي بالفشل وسط مخاوف من تزايد التوتر في النزاع حول السد الإثيوبي.. ما أسباب الفشل؟ وأي ُ سيناريوهات متوقعة في ملف هذا النزاع؟
علي هندي، الخبير في شؤون القرن الأفريقي، تحدث في حوار مع مسائية دي دبليو حول الطريقة التي تنظر من خلالها كلا من الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا الى أزمة سد النهضة وأن هناك مشكلة ثقة في العملية السياسية و التفاوض.
أسماء الحسيني ، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، والمختصة بالشأن الأفريقي، تحدثت في حوار مع مسائية دي دبليو عن وجود أطراف دولية جديدة تدخل في مسار التفاوض لحل أزمة سد النهضة بين مصر والسودان واثيوبيا واشارت الى أن القضية تتجه نحو التدويل
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