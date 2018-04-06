 مسائية DW: ماذا بعد فشل المفاوضات الجديدة حول سد النهضة الإثيوبي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 07.04.2018
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سياسة واقتصاد

مسائية DW: ماذا بعد فشل المفاوضات الجديدة حول سد النهضة الإثيوبي؟

جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة تنتهي بالفشل وسط مخاوف من تزايد التوتر في النزاع حول السد الإثيوبي.. ما أسباب الفشل؟ وأي ُ سيناريوهات متوقعة في ملف هذا النزاع؟
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مسائيةDW : ماذا بعد فشل المفاوضات الجديدة حول سد النهضة الإثيوبي؟

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مسائيةDW : ماذا بعد فشل المفاوضات الجديدة حول سد النهضة الإثيوبي؟  

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