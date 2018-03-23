 مسائية DW: ماذا بعد تصعيد بروكسل ضد موسكو وتحذير واشنطن لها؟ | أخبار | DW | 23.03.2018
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أخبار

مسائية DW: ماذا بعد تصعيد بروكسل ضد موسكو وتحذير واشنطن لها؟

كأنها طبول "حرب باردة" تلك التي تقرع بين موسكو وبروكسل. ميركل وماكرون يتوعدان بوتين بالرد بقوة على أي اعتداء على السيادة الأوروبية. فهل سينفذان الوعيد؟

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ماذا بعد تصعيد بروكسل ضد موسكو وتحذير واشنطن لها؟

    

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ماذا بعد تصعيد بروكسل ضد موسكو وتحذير واشنطن لها؟  

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