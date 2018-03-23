مسائية DW: ماذا بعد تصعيد بروكسل ضد موسكو وتحذير واشنطن لها؟ | أخبار | DW | 23.03.2018

كأنها طبول "حرب باردة" تلك التي تقرع بين موسكو وبروكسل. ميركل وماكرون يتوعدان بوتين بالرد بقوة على أي اعتداء على السيادة الأوروبية. فهل سينفذان الوعيد؟
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اختتام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: تصعيد ضد موسكو في قضية الجاسوس الروسي وتحذيرات لواشنطن في ملف الرسوم الجمركية.. أية رسائل يوجهها الاتحاد الأوروبي إلى روسيا والولايات المتحدة؟
ميركل وماكرون يتوعدان بوتين بالرد بقوة على أي اعتداء على السيادة الأوروبية. فهل سينفذان الوعيد؟
بريطانيا تتخذ إجراءات ضد روسيا من بينها طرد 23 دبلوماسيا وتجميد الاتصالات الثنائية، بعد أن أكدت تيريزا ماي مسؤولية موسكو عن تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال، الأمر الذي وصفته روسيا بالإجراء "العدائي وغير المقبول".
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