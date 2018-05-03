مسائية DW: قراءة لمشهد الانتخابات التشريعية اللبنانية

لبنان قبل يومين من الانتخابات التشريعية: صمت انتخابي على مستوى المرشحين، وضجيج لاشتباكات بين الناخبين. ما المتوقع من أول انتخابات تشريعية في لبنان منذ حوالي عقد من الزمن؟
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بعد ثلاثة عقود على توقيع اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، بدأت الأصوات تتصاعد لتطبيق واحد من أهم بنوده وهو القضاء على فكرة الطائفية في البلد الذي مزقته النزاعات الطائفية لسنوات طويلة.
تصاعدت في لبنان مؤخراً لهجة معادية للاجئين السوريين عبر لافتات وأغنيات مصورة، حتى وصل الأمر إلى اعتداءات جسدية انتهت بوفاة أحد اللاجئين. يتزامن ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات. فهل يصبح اللاجئون مطية للوصول إلى البرلمان؟
قدم جعفر عبد الكريم عبر برنامج شباب توك مناظرة فريدة من نوعها في لبنان بين ستة من المرشحين في الانتخابات النيابية التي ستجري في السادس من آيار/ مايو 2018. وتناول المرشحون في المناظرة قضايا عديدة تهم المواطن اللبناني.
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