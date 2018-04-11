مسائية DW: عدٌّ عكسي للضربة الأمريكية المحتملة ضد سوريا؟

دونالد ترامب يتحدث في تغريدة جديدة عن صواريخ أمريكية ذكية قادمة لضرب، فهل بدأ العد العكسي للضربة الأمريكية المحتملة وعلى ماذا يراهن بوتين الآن؟
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بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار مشترك بشأن سوريا، دونالد ترامب يتحدث في تغريدة جديدة عن صواريخ أمريكية ذكية قادمة لضرب سوريا، وفلاديمير بوتين يقول إنه يأمل في تغليب لغة العقل. فأين العرب من كل هذا؟
حذر الأمين العام للأمم المتحدة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من إمكانية "خروج الوضع عن السيطرة" في سوريا، داعيا لبذل كل الجهود لتجنب ذلك، فيما أكد البيت الأبيض أن ترامب بحث مع أردوغان الأزمة السورية.
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث خيارات الرد على الهجوم الكيماوي المفترض على دوما. وموسكو تحذر من تداعيات خطيرة. ودمشق تعلن استعدادها لقبول محققين دوليين.. إلى أين يتجه التصعيد الراهن في الملف السوري؟
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