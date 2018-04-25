مسائية DW: سطوع نجم محمد صلاح في سماء الكرة العالمية

سطوع نجم اللاعب المصري محمد صلاح في سماء كرة القدم العالمية وحديث عن ظاهرة فريدة تحولت إلى مفخرة للعرب والمسلمين.. هل يساهم النجم المصري في تحسين صورة العرب والمسلمين في الغرب؟
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سطوع نجم اللاعب المصري محمد صلاح في سماء كرة القدم العالمية وحديث عن ظاهرة فريدة تحولت إلى مفخرة للعرب والمسلمين.. هل يساهم النجم المصري في تحسين صورة العرب والمسلمين في الغرب؟
يسعى نادي ريال مدريد جاهداً للحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول خلال فترة الانتقالات القادمة. النادي الإنجليزي أكد إمكانية مناقشة جميع العروض المقدمة لمحمد صلاح، ولكن تحت هذا الشرط.
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