 مسائية DW: سطوع نجم محمد صلاح في سماء الكرة العالمية | عالم الرياضة | DW | 25.04.2018
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عالم الرياضة

مسائية DW: سطوع نجم محمد صلاح في سماء الكرة العالمية

سطوع نجم اللاعب المصري محمد صلاح في سماء كرة القدم العالمية وحديث عن ظاهرة فريدة تحولت إلى مفخرة للعرب والمسلمين.. هل يساهم النجم المصري في تحسين صورة العرب والمسلمين في الغرب؟
مشاهدة الفيديو 13:55

مسائيةDW : سطوع نجم محمد صلاح في سماء الكرة العالمية

   

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مسائيةDW : سطوع نجم محمد صلاح في سماء الكرة العالمية  

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