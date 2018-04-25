عالم الرياضة

مسائية DW: سطوع نجم محمد صلاح في سماء الكرة العالمية

سطوع نجم اللاعب المصري محمد صلاح في سماء كرة القدم العالمية وحديث عن ظاهرة فريدة تحولت إلى مفخرة للعرب والمسلمين.. هل يساهم النجم المصري في تحسين صورة العرب والمسلمين في الغرب؟

مشاهدة الفيديو 13:55 شارك مسائيةDW : سطوع نجم محمد صلاح في سماء الكرة العالمية إرسال فيسبوك جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط http://p.dw.com/p/2wgSE مسائيةDW : سطوع نجم محمد صلاح في سماء الكرة العالمية

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