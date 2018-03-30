مسائية DW: رفض تركي لوساطة فرنسية بين أنقرة وأكراد سوريا

تركيا ترفض وساطة فرنسا لفتح حوار مع قوات سوريا الديموقراطية، في خطوة من المرجح أن تزيد من حدة التوتر بين أنقرة وباريس التي عبرت عن قلقها بشأن العملية العسكرية التركية الجارية في شمال سوريا.
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تركيا ترفض وساطة فرنسا لفتح حوار مع قوات سوريا الديموقراطية، في خطوة من المرجح أن تزيد من حدة التوتر بين أنقرة وباريس التي عبرت عن قلقها بشأن العملية العسكرية التركية الجارية في شمال سوريا.
ما سر اندفاع الادارة الفرنسية الان الى حماية الأكراد ولماذا أثار ذلك غضب تركيا ..
شاهد التفاصيل في هذا التقرير
شنت تركيا حرباً كلاميةً على فرنسا بسبب نيتها في الوساطة بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية. بينما نفى مسؤولون أمريكيون علمهم بخطط الرئيس ترامب بسحب جنود أمريكيين يدعمون تلك القوات.
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