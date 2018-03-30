 مسائية DW: رفض تركي لوساطة فرنسية بين أنقرة وأكراد سوريا | سياسة واقتصاد | DW | 30.03.2018
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سياسة واقتصاد

مسائية DW: رفض تركي لوساطة فرنسية بين أنقرة وأكراد سوريا

تركيا ترفض وساطة فرنسا لفتح حوار مع قوات سوريا الديموقراطية، في خطوة من المرجح أن تزيد من حدة التوتر بين أنقرة وباريس التي عبرت عن قلقها بشأن العملية العسكرية التركية الجارية في شمال سوريا.
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مسائيةDW : رفض تركي لوساطة فرنسية بين أنقرة وأكراد سوريا

     

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مسائيةDW : رفض تركي لوساطة فرنسية بين أنقرة وأكراد سوريا  

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