مسائية DW: حرب دبلوماسية بين روسيا والدول الغربية

روسيا ترد بالمثل في قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق، وتطرد عشرات الدبلوماسيين الأمريكيين والغربيين، ما هي مآلات هذه الحرب الدبلوماسية المتصاعدة؟ وهل تأخذ أبعاداً أخرى؟
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قالت واشنطن إن العلاقة مع روسيا دخلت مرحلة تدهور جديدة عقب قرار موسكو بطرد 60 دبلوماسي أمريكي وإغلاق قنصلية في سان بطرسبرغ كرد على قرار أمريكي مماثل، على خلفية تسميم جاسوس روسي سابق. وموسكو تقول "لسنا من بادر".
روسيا ترد بالمثل في قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق، وتطرد عشرات الدبلوماسيين الأمريكيين والغربيين، ما مآلات هذه الحرب الدبلوماسية المتصاعدة، وهل تأخذ أبعاداً أخرى ؟
ردت روسيا على طرد دبلوماسييها على خلفية قضية جاسوس روسي سابق في بريطانيا، بطرد دبلوماسيين من 23 دولة بينها ألمانيا. وفي برلين قال وزير خارجية ألمانيا إن الأمر كان متوقعاً، مؤكداً رغبة بلاده في مواصلة الحوار مع روسيا.
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