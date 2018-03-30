مسائية DW: حرب دبلوماسية بين روسيا والدول الغربية

موسكو تطرد أربعة دبلوماسيين ألمان وبرلين تؤكد على الحوار

ردت روسيا على طرد دبلوماسييها على خلفية قضية جاسوس روسي سابق في بريطانيا، بطرد دبلوماسيين من 23 دولة بينها ألمانيا. وفي برلين قال وزير خارجية ألمانيا إن الأمر كان متوقعاً، مؤكداً رغبة بلاده في مواصلة الحوار مع روسيا.