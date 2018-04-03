مسائية DW: تصريحات ولي العهد السعودي بشأن الإسرائيليين والفلسطينيين

في مقابلة صحفية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقول إنه يعتقد أن للفلسطينيين والاسرائيليين الحق في ان تكون لكل منهم ارض خاصة بهم. ماذا يقصد ولي العهد السعودي؟ وكيف ينظر الفلسطينيون إلى هذه التصريحات؟
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في مقابلة صحفية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقول إنه يعتقد أن للفلسطينيين والاسرائيليين الحق في ان تكون لكل منهم ارض خاصة بهم. ماذا يقصد ولي العهد السعودي؟ وكيف ينظر الفلسطينيون إلى هذه التصريحات؟
تصريحات مثيرة للجدل أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع مجلة (ذا أتلانتيك) الأمريكية، والتي أشار خلالها إلى حق الإسرائيليين في أن يكون لهم أرض خاصة بهم. فهل تمهد تصريحاته الطريق لـ"صفقة القرن"؟
أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة أمريكية أن للإسرائيليين الحق في العيش على أرضهم بسلام، مشدداً على أهمية التوصل لاتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع.
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