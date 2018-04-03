 مسائية DW: تصريحات ولي العهد السعودي بشأن الإسرائيليين والفلسطينيين | أخبار | DW | 03.04.2018
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أخبار

مسائية DW: تصريحات ولي العهد السعودي بشأن الإسرائيليين والفلسطينيين

في مقابلة صحفية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقول إنه يعتقد أن للفلسطينيين والاسرائيليين الحق في ان تكون لكل منهم ارض خاصة بهم. ماذا يقصد ولي العهد السعودي؟ وكيف ينظر الفلسطينيون إلى هذه التصريحات؟
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مسائيةDW:  تصريحات ولي العهد السعودي بشأن الإسرائيليين والفلسطينيين

  

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مسائيةDW:  تصريحات ولي العهد السعودي بشأن الإسرائيليين والفلسطينيين  

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