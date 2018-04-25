سياسة واقتصاد

مسائية DW: ترامب ومطالبته دول الخليج بدفع ثمن الحماية

جدل واسع في العواصم الخليجية بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، جدد فيها دعوته لدول خليجية إلى ضرورة دفع ثمن الحماية الأمريكية لها وإلا ستنهار.. كيف ينظر حكام الخليج إلى هذه التصريحات؟

مشاهدة الفيديو 35:12 شارك مسائيةDW : ترامب ومطالبته دول الخليج بدفع ثمن الحماية الأمريكية لها إرسال فيسبوك جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط http://p.dw.com/p/2wgTJ مسائيةDW : ترامب ومطالبته دول الخليج بدفع ثمن الحماية الأمريكية لها

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع