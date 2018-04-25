 مسائية DW: ترامب ومطالبته دول الخليج بدفع ثمن الحماية | سياسة واقتصاد | DW | 25.04.2018
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سياسة واقتصاد

مسائية DW: ترامب ومطالبته دول الخليج بدفع ثمن الحماية

جدل واسع في العواصم الخليجية بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، جدد فيها دعوته لدول خليجية إلى ضرورة دفع ثمن الحماية الأمريكية لها وإلا ستنهار.. كيف ينظر حكام الخليج إلى هذه التصريحات؟
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مسائيةDW : ترامب ومطالبته دول الخليج بدفع ثمن الحماية الأمريكية لها

  

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مسائيةDW : ترامب ومطالبته دول الخليج بدفع ثمن الحماية الأمريكية لها  

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