مسائية DW: ترامب ومطالبته دول الخليج بدفع ثمن الحماية

جدل واسع في العواصم الخليجية بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، جدد فيها دعوته لدول خليجية إلى ضرورة دفع ثمن الحماية الأمريكية لها وإلا ستنهار.. كيف ينظر حكام الخليج إلى هذه التصريحات؟
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جدل واسع في العواصم الخليجية بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس جدد فيها دعوته لدول خليجية إلى ضرورة دفع ثمن الحماية الأمريكية لها وإلا ستنهار.. كيف ينظر حكام دول الخليج إلى هذه التصريحات؟ وما حجم الثمن الذي يريده ترامب؟
لا يفوت الرئيس الأمريكي ترامب مناسبة إلا ويذكر فيها قادة دول الخليج بأنهم باقون بفضل أمريكا، مطالبا إياهم بدفع الأموال. فهل هذه السياسة توجه أمريكي جديد جاء به ترامب؟ وما الذي كسبه الخليجيون من الأموال التي دفعوها؟
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعار "المال مقابل الأمان" قبل نحو ثلاثة عقود من فوزه بالرئاسة الأمريكية. ويبدو أن ترامب أصبح جادا في تحقيق رغبته هذه بعددخوله البيت الأبيض وبدأ ينفذها بحذافيرها عبر تهديده لدول الخليج بين فترة وأخرى مقابل عقد صفقات معها بالمليارات.
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