 مسائية DW: تحول إيران من الدولار لليورو.. تداعيات اقتصادية وسياسية | سياسة واقتصاد | DW | 19.04.2018
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سياسة واقتصاد

مسائية DW: تحول إيران من الدولار لليورو.. تداعيات اقتصادية وسياسية

إيران تقرر الاعتماد على اليورو بدل الدولار الأمريكي في معاملاتها التجارية الخارجية.. أي تداعيات اقتصادية وسياسية لهذا القرار؟
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مسائيةDW : تحول إيران من الدولار لليورو.. تداعيات اقتصادية وسياسية

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مسائيةDW : تحول إيران من الدولار لليورو.. تداعيات اقتصادية وسياسية  

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