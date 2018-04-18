مسائية DW: تحول إيران من الدولار لليورو.. تداعيات اقتصادية وسياسية

فياتشيسلاف ماتوزوف: الإقتصاد الروسي قوي لن يتأثر بالعقوبات الأمريكية لهذه الأسباب

فياتشيسلاف ماتوزوف الدبلوماسي السابق والخبير في شؤون الشرق الأوسط، في حوار مع مسائية دي دبليو نفى أن تؤثر العقوبات الأمريكية على اقتصاد روسيا معتبرا أن تأثيرها لا يتخطى رجال الأعمال المقربين من بوتين فقط وشرح أسباب ذلك.