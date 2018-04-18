مسائية DW: تحول إيران من الدولار لليورو.. تداعيات اقتصادية وسياسية

إيران تقرر الاعتماد على اليورو بدل الدولار الأمريكي في معاملاتها التجارية الخارجية.. أي تداعيات اقتصادية وسياسية لهذا القرار؟
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شددت الولايات المتحدة الأمريكية في غير مرة على ضرورة إخراج إيران من سوريا. فأمريكا ومن خلفها حلفاءها في الشرق الأوسط يبدون شديدي القلق حيال تمدد النفوذ الإيراني على الأرض السورية. فما مدى إمكانية حدوث ذلك؟
فياتشيسلاف ماتوزوف الدبلوماسي السابق والخبير في شؤون الشرق الأوسط، في حوار مع مسائية دي دبليو نفى أن تؤثر العقوبات الأمريكية على اقتصاد روسيا معتبرا أن تأثيرها لا يتخطى رجال الأعمال المقربين من بوتين فقط وشرح أسباب ذلك.
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