 مسائية DW: بين حليفين - موسكو مع إيران أم إسرائيل؟ | أخبار | DW | 11.05.2018
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أخبار

مسائية DW: بين حليفين - موسكو مع إيران أم إسرائيل؟

بعد يوم من التصعيد العسكري الإسرائيلي الإيراني في سوريا، أنباء عن تراجع روسيا عن تزويد النظام السوري بصواريخ إس 300 في تحول كبير لموقف موسكو. فكيف تنظر موسكو إلى صراع حليفيها؟

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مسائيةDW : بين حليفين - موسكو مع إيران أم إسرائيل؟

      

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مسائيةDW : بين حليفين - موسكو مع إيران أم إسرائيل؟  

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