مسائية DW: بين حليفين - موسكو مع إيران أم إسرائيل؟

بعد يوم من التصعيد العسكري الإسرائيلي الإيراني في سوريا، أنباء عن تراجع روسيا عن تزويد النظام السوري بصواريخ إس 300 في تحول كبير لموقف موسكو. فكيف تنظر موسكو إلى صراع حليفيها؟
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يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو الرئيس الروسي بوتين في موسكو، وسط اتهامات إسرائيلية لإيران بتعزيز تواجدها العسكري بسوريا ومخاوفها من حصول النظام السوري على صواريخ إس 300، فماذا يريد نتانياهو من الرئيس الروسي؟
أشار الخبير الروسي أندريه أونتيكوف في مسائية DW أن هناك تناقضا حول تزويد موسكو لسوريا بمنظومة صواريخ أس 300 فيما شدد الخبير الإسرائيلي مائير كوهين أن روسيا لا تريد صيفا ساخنا في سوريا.
مع تنامي المخاوف من تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل والخشية من انتقالها إلى خارج الأراضي السورية، تواجه الدول العربية مأزقا. فهل تتضامن مع إسرائيل في مواجهة إيران؟ وهل يتسق ذلك مع موقفها من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؟
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