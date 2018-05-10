مسائية DW: بين حليفين - موسكو مع إيران أم إسرائيل؟

العرب في مأزق ـ التضامن مع فلسطين أم دعم إسرائيل ضد إيران؟

مع تنامي المخاوف من تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل والخشية من انتقالها إلى خارج الأراضي السورية، تواجه الدول العربية مأزقا. فهل تتضامن مع إسرائيل في مواجهة إيران؟ وهل يتسق ذلك مع موقفها من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؟