 مسائية DW: السودان بين الأزمة الاقتصادية والضغوط الخارجية | أخبار | DW | 03.05.2018
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أخبار

مسائية DW: السودان بين الأزمة الاقتصادية والضغوط الخارجية

السودان يغلق ثلاث عشرة ممثلية دبلوماسية لأسباب اقتصادية، ويدرس سحب قواته المشاركة في عمليات التحالف في اليمن: فإلى أين يتجه السودان في المرحلة المقبلة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية؟
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مسائيةDW : السودان بين الأزمة الاقتصادية والضغوط الخارجية

              

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مسائيةDW : السودان بين الأزمة الاقتصادية والضغوط الخارجية  

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