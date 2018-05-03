مسائية DW: السودان بين الأزمة الاقتصادية والضغوط الخارجية

مسائيةDW : السودان بين الأزمة الاقتصادية والضغوط الخارجية

السودان يغلق ثلاثَ عشْرة َ ممثلية دبلوماسية لأسباب اقتصادية، ويدرس سحب قواته المشاركة في عمليات التحالف في اليمن: إلى أين يتجه السودان في المرحلة المقبلة في ظل التحديات السياسية و الاقتصادية ؟