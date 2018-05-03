مسائية DW: السودان بين الأزمة الاقتصادية والضغوط الخارجية

السودان يغلق ثلاث عشرة ممثلية دبلوماسية لأسباب اقتصادية، ويدرس سحب قواته المشاركة في عمليات التحالف في اليمن: فإلى أين يتجه السودان في المرحلة المقبلة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية؟
إرسال
Facebook
Twitter
google+
Whatsapp
Tumblr
Digg
Newsvine
stumble
linkedin
الرابط http://p.dw.com/p/2x8fE
السودان يغلق ثلاثَ عشْرة َ ممثلية دبلوماسية لأسباب اقتصادية، ويدرس سحب قواته المشاركة في عمليات التحالف في اليمن: إلى أين يتجه السودان في المرحلة المقبلة في ظل التحديات السياسية و الاقتصادية ؟
الصحفي عبد الباري عطوان يشبه الرئيس السوداني البشير بصدام حسين ومعمر القذافي وهكذا رد عليه صحفي سوداني مذكرا إياه بمواقف السودان تجاه القضية الفلسطينية.
بسبب إعلانه أمام البرلمان الصعوبات التي تواجه سفارات بلاده وعدم حصول الدبلوماسيين على رواتبهم، الرئيس السوداني يقيل وزير خارجية السودان إبراهيم غندور.
2018 DW |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول