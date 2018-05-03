 مسائية DW: الجنوب السوري بين الخيار العسكري والتسوية السياسية | أخبار | DW | 03.05.2018
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أخبار

مسائية DW: الجنوب السوري بين الخيار العسكري والتسوية السياسية

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن بتدريب جماعات إرهابية في منطقةِ التنف السورية على الحدود الأردنية، فهل باتت معركة الجنوب السوري وشيكة؟ وأين موقع عمّان منها؟
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مسائيةDW : الجنوب السوري بين الخيار العسكري والتسوية السياسية

      

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مسائيةDW : الجنوب السوري بين الخيار العسكري والتسوية السياسية  

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