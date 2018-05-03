مسائية DW: الجنوب السوري بين الخيار العسكري والتسوية السياسية

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن بتدريب جماعات إرهابية في منطقةِ التنف السورية على الحدود الأردنية، فهل باتت معركة الجنوب السوري وشيكة؟ وأين موقع عمّان منها؟
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتهم واشنطن بتدريب ِجماعات إرهابية في منطقةِ التنف السورية على الحدود الأردنية، فهل باتت معركة ُالجنوب السوري وشيكة ؟ و اين عمّان منها ؟
الجيش السوري يتقدم في الحجر الأسودن ويقترب من السيطرة الكاملة على دمشق ومحيطها، وإنها وجود تنظيم داعش والمعارضة المسلحة فيها.
تحدث كل من اللواء الطيار مأمون أبو نوار والخبير العسكري تركي الحسن في حوار بمسائية دي دبليو عن تداعيات اتهامات روسيا للولايات المتحدة في قاعدة التنف العسكرية ودور الاردن في ذلك خاصة وأن قاعدة التنف حدودية معه.
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