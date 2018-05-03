مسائية DW: الجنوب السوري بين الخيار العسكري والتسوية السياسية

مسائية دي دبليو: تركي الحسن يطالب عمان بمراجعة علاقتها بدمشق والضيف الأردني يرد ماذا عن علاقة الأردن بأمريكا..؟

تحدث كل من اللواء الطيار مأمون أبو نوار والخبير العسكري تركي الحسن في حوار بمسائية دي دبليو عن تداعيات اتهامات روسيا للولايات المتحدة في قاعدة التنف العسكرية ودور الاردن في ذلك خاصة وأن قاعدة التنف حدودية معه.