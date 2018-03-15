مسائية DW: إلى أين تتجه سوريا بعد تطورات عفرين والغوطة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 19.03.2018

بعد السيطرة على عفرين تركيا تعتزم توسيع عمليتها العسكرية في شمال سوريا، والرئيس السوري يزور الغوطة الشرقية وسط تقدم قواته في المنطقة.. أي فصل جديد يدخله الصراع في سوريا في الوقت الراهن؟
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جبهتا عفرين والغوطة الشرقية الحلقة الجديدة في الحرب السورية التي كانت الأبشع على الإطلاق منذ الألفية الجديدة. أنباء عن سيطرة قوات النظام السوري على حمورية وتركيا تقول إنها باتت مسيطرة على 70 بالمائة من أراضي عفرين.
بعد السيطرة على عفرين تركيا تعتزم توسيع عمليتها العسكرية في شمال سوريا / والرئيس السوري يزور الغوطة الشرقية وسط تقدم قواته في المنطقة.. أي فصل جديد يدخله الصراع في سوريا في الوقت الراهن؟
الرئيس السوري بشار الأسد يزور الغوطة الشرقية، والمدنيون يواصلون النزوح من المنطقة إلى مناطق الدولة السورية. في هذه الأثناء سيطرة الجيش السوري على معظم مساحة المنطقة.
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