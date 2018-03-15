مسائية DW: إلى أين تتجه سوريا بعد تطورات عفرين والغوطة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 19.03.2018

جبهتا عفرين والغوطة الشرقية المشتعلتين ... هل اقتربت ساعة الحسم؟

جبهتا عفرين والغوطة الشرقية الحلقة الجديدة في الحرب السورية التي كانت الأبشع على الإطلاق منذ الألفية الجديدة. أنباء عن سيطرة قوات النظام السوري على حمورية وتركيا تقول إنها باتت مسيطرة على 70 بالمائة من أراضي عفرين.