 مسائية DW: إلى أين تتجه سوريا بعد تطورات عفرين والغوطة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 19.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

مسائية DW: إلى أين تتجه سوريا بعد تطورات عفرين والغوطة؟

بعد السيطرة على عفرين تركيا تعتزم توسيع عمليتها العسكرية في شمال سوريا، والرئيس السوري يزور الغوطة الشرقية وسط تقدم قواته في المنطقة.. أي فصل جديد يدخله الصراع في سوريا في الوقت الراهن؟
مشاهدة الفيديو 23:30

الأزمة السورية وتطورات عفرين والغوطة الشرقية

           

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الأزمة السورية وتطورات عفرين والغوطة الشرقية  

مواضيع ذات صلة

Syrien Konflikt in Ost-Ghuta

جبهتا عفرين والغوطة الشرقية المشتعلتين ... هل اقتربت ساعة الحسم؟ 15.03.2018

جبهتا عفرين والغوطة الشرقية الحلقة الجديدة في الحرب السورية التي كانت الأبشع على الإطلاق منذ الألفية الجديدة. أنباء عن سيطرة قوات النظام السوري على حمورية وتركيا تقول إنها باتت مسيطرة على 70 بالمائة من أراضي عفرين.

مسائيةDW: الأزمة السورية وتطورات عفرين والغوطة الشرقية 19.03.2018

بعد السيطرة على عفرين تركيا تعتزم توسيع عمليتها العسكرية في شمال سوريا / والرئيس السوري يزور الغوطة الشرقية وسط تقدم قواته في المنطقة.. أي فصل جديد يدخله الصراع في سوريا في الوقت الراهن؟

الرئيس الأسد يزور الغوطة الشرقية 18.03.2018

الرئيس السوري بشار الأسد يزور الغوطة الشرقية، والمدنيون يواصلون النزوح من المنطقة إلى مناطق الدولة السورية. في هذه الأثناء سيطرة الجيش السوري على معظم مساحة المنطقة.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  