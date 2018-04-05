مسائية DW: إصلاحات بن سلمان..هل تبقى الحقوق والحريات مستثناة؟

منذ صعوده السريع في سلم السلطة في المملكة مع تولي والده الملك سلمان مقاليد الحكم، قدم ولي العهد محمد بن سلمان عدة إصلاحات في المجال الاجتماعي: السماح للمرأة بقيادة السيارة لأول مرة في تاريخ المملكة، وقرار إعادة افتتاح دور للسينما منذ 35 عاماً، وتنظيم فعاليات مختلطة بين الجنسين. مسائية DW عربية تلقي الضوء على تلك الإصلاحات وسقفها ومداها مع رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي والمحلل السياسي السعودي أحمد الشهري.