 مسائية DW: إصلاحات بن سلمان..هل تبقى الحقوق والحريات مستثناة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 06.04.2018
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سياسة واقتصاد

مسائية DW: إصلاحات بن سلمان..هل تبقى الحقوق والحريات مستثناة؟

بعد أسبوعين ستفتح دور السينما أبوابها بعد إحكام إغلاقها لعقود. تلك هي آخر خطوات ولي العهد السعودي الإصلاحية، والتي يبدو أنها لن تكون الأخيرة. ولكن هل ستقترب من قضايا جوهرية كالحريات الأساسية وحقوق الإنسان؟
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مسائيةDW : المساعي الإصلاحية لبن سلمان.. هل ستشمل الحقوق والحريات؟

منذ صعوده السريع في سلم السلطة في المملكة مع تولي والده الملك سلمان مقاليد الحكم، قدم ولي العهد محمد بن سلمان عدة إصلاحات في المجال الاجتماعي: السماح للمرأة بقيادة السيارة لأول مرة في تاريخ المملكة، وقرار إعادة افتتاح دور للسينما منذ 35 عاماً، وتنظيم فعاليات مختلطة بين الجنسين. مسائية DW عربية تلقي الضوء على تلك الإصلاحات وسقفها ومداها مع رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي والمحلل السياسي السعودي أحمد الشهري.

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مسائيةDW : المساعي الإصلاحية لبن سلمان.. هل ستشمل الحقوق والحريات؟  

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