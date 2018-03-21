مسائية DW: إسرائيل تعترف لأول مرة بتدمير مفاعل نووي مفترض في سوريا | أخبار | DW | 21.03.2018

إسرائيل تعترف رسميا بتدمير مفاعل نووي سوري في 2007

اعترف الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته عن غارة جوية استهدفت عام 2007 منشأة في شرق سوريا يشتبه بكونها مفاعلا نوويا كان نظام دمشق بصدد تطويره سراً، لتتأكد بذلك الشكوك التي طالما حامت حول مسؤولية الدولة العبرية عن ذاك الهجوم.