مسائية DW: إسرائيل تعترف لأول مرة بتدمير مفاعل نووي مفترض في سوريا | أخبار | DW | 21.03.2018

الجيش الإسرائيلي يعترف لأول مرة بقصفه عام 2007 لمنشأة سورية قرب دير الزور قال انها لمفاعل نووي كانت تطوره .. ما دلالات الاعتراف الإسرائيلي الان؟ وما تداعياته؟
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اعترف الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته عن غارة جوية استهدفت عام 2007 منشأة في شرق سوريا يشتبه بكونها مفاعلا نوويا كان نظام دمشق بصدد تطويره سراً، لتتأكد بذلك الشكوك التي طالما حامت حول مسؤولية الدولة العبرية عن ذاك الهجوم.
الجيش الإسرائيلي يعترف لأول مرة بقصفه عام 2007 لمنشأة سورية قرب دير الزور قال انها لمفاعل نووي كانت تطوره .. ما دلالات الاعتراف الإسرائيلي الان؟ وما تداعياته؟
اعتراف اسرائيل لأول مرة عن تدميرها للمفاعل النووي في سوريا عام 2007 يحدث جدلا في الصحافة الاسرائيلية.
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