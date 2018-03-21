 مسائية DW: إسرائيل تعترف لأول مرة بتدمير مفاعل نووي مفترض في سوريا | أخبار | DW | 21.03.2018
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أخبار

مسائية DW: إسرائيل تعترف لأول مرة بتدمير مفاعل نووي مفترض في سوريا

الجيش الإسرائيلي يعترف لأول مرة بقصفه عام 2007 لمنشأة سورية قرب دير الزور قال انها لمفاعل نووي كانت تطوره .. ما دلالات الاعتراف الإسرائيلي الان؟ وما تداعياته؟
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إسرائيل تعترف لأول مرة بتدمير مفاعل نووي مفترض في سوريا

  

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إسرائيل تعترف لأول مرة بتدمير مفاعل نووي مفترض في سوريا  

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