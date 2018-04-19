مسائية DW: أي مصير ينتظر "جيش الإسلام" بعد انسحابه من دوما؟

الجيش السوري يعلن استعادة الغوطة الشرقية بالكامل

في رد فعل سياسي سريع على الضربات الجوية الدولية لأهداف منتخبة في سوريا، أعلن الجيش السوري خروج جميع فصائل المعارضة من منطقة الغوطة الشرقية بعد نحو شهرين من هجوم عنيف على هذه المنطقة التي كانت معقلاً لها.