 مسائية DW: أي مصير ينتظر ″جيش الإسلام″ بعد انسحابه من دوما؟ | أخبار | DW | 20.04.2018
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أخبار

مسائية DW: أي مصير ينتظر "جيش الإسلام" بعد انسحابه من دوما؟

"جيشُ الإسلام" بعد انسحابهِ من دوما والضمير وتسليم أسلحته الثقيلة. أيُ مصير ينتظره؟ وأيُ موقفٍ يتبناه بشأن العملية السياسية؟ وإلى أين تسير الأمور ميدانيا بعد تطورات الغوطة الشرقية؟
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جيشُ الإسلام بعد انسحابهِ من دوما والضمير وتسليم ِأسلحته الثقيلة.. أيُ مصير ينتظره؟ وأيُ موقفٍ يتبناه بشأن العملية السياسية؟

   

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جيشُ الإسلام بعد انسحابهِ من دوما والضمير وتسليم ِأسلحته الثقيلة.. أيُ مصير ينتظره؟ وأيُ موقفٍ يتبناه بشأن العملية السياسية؟  

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