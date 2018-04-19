مسائية DW: أي مصير ينتظر "جيش الإسلام" بعد انسحابه من دوما؟

"جيشُ الإسلام" بعد انسحابهِ من دوما والضمير وتسليم أسلحته الثقيلة. أيُ مصير ينتظره؟ وأيُ موقفٍ يتبناه بشأن العملية السياسية؟ وإلى أين تسير الأمور ميدانيا بعد تطورات الغوطة الشرقية؟
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المعارضة السورية ومعركة البقاء
الى أين تسير الأمور ميدانيا بعد تطورات الغوطة الشرقية؟
الدكتور باسل الجنيدي، رئيس مركز الشرق الاوسط للسياسات في غازي عنتاب، تحدث في حوار مع مسائية دي دبليو عن السيناريوهات المحتملة أمام فصيل جيش الاسلام المعارض بعد تسليمه لأسلحته الثقيلة لروسيا واستعادة النظام السوري لدوما والغوطة الشرقية.
في رد فعل سياسي سريع على الضربات الجوية الدولية لأهداف منتخبة في سوريا، أعلن الجيش السوري خروج جميع فصائل المعارضة من منطقة الغوطة الشرقية بعد نحو شهرين من هجوم عنيف على هذه المنطقة التي كانت معقلاً لها.
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