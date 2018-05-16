مسؤول إسرائيلي لـDW: لم يكن لدينا خيار سوى استخدام الرصاص الحي

دافع نائب وزير الدبلوماسية الشعبية الإسرائيلي مايكل أورين عن استخدام جيش بلاده الرصاص الحي ضد الفلسطينيين على الشريط الحدودي مع غزة: "من أطلق عليهم الرصاص كانوا يشكلون خطراً وشيكاً على حدودنا"، مضيفاً أنه ومن تلك المسافة لم يكن الغاز المسيل للدموع ولا الرصاص المطاطي فعالاً.

وأضاف السياسي في حوار خاص مع برنامج "في دائرة الخطر" الذي تبثه DW: "لو تمكن الفلسطينيون من اختراق الحدود، كان سيتم قتل المزيد من الناس، منهم الكثير من الفلسطينيين".

وفيما يخص الاتفاق النووي الإيراني علق نائب الوزير أن الخطر لم يكن "خرق" إيران للاتفاق، بل "المحافظة" عليها. وفسر كلامه بالقول: "لماذا لا تحافظ إيران على الاتفاق النووي؟ فهي تتلقى مليارات الدولارات من ذلك الاتفاق وتستخدمها لغزو الشرق الأوسط".

يذكر أن أكثر من 66 فلسطينياً لقوا حتفهم خلال اشتباكات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وأصيب أكثر 2700 شخص آخرين. وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

خ.س/ أ.ح (DW)

