 مسؤول ألماني يتهم ″البديل″ الشعبوي بخلق جو معاد للمسلمين | أخبار | DW | 21.05.2018
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أخبار

مسؤول ألماني يتهم "البديل" الشعبوي بخلق جو معاد للمسلمين

لا تزال ردود الفعل تتواصل على خطاب رئيسة كتلة حزب "البديل" الشعبوي أليس فايدل حول المسلمين والحجاب. مفوض الحكومة الألمانية لشؤون العقيدة رأى أن الحزب يتحمل جزءا من المسؤولية في حدوث اعتداءات على المسلمين.

Markus Grübel, Beauftragter für Religionsfreiheit der Bundesregierung (picture-alliance/dpa/E. Laurent)

حمّل ماركوس غروبل مفوض الحكومة الألمانية لشؤون الأديان وحرية العقيدة الاثنين (21 أيار/ مايو 2018) على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المعارض. وقال إنه يتحمل جزءا من المسؤولية في حدوث اعتداءات على المسلمين. غروبل أشار بذلك لخطاب رئيسة كتلة الحزب في البرلمان الألماني أليس فايدل الأربعاء الماضي.

وقال غروبل في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت" الألمانية في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء: "عندما تتحدث أليس فايدل باستنكار عن (فتيات يرتدين الحجاب) فإنها توفر تربة خصبة للقيام بأعمال عدائية ضد مسلمين". وأشار إلى أنه منذ أعوام تتراجع الإجراءات الرادعة ضد ترديد شعارات معادية للأجانب كان لا يمكن قولها من قبل.

مختارات

استفزت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل لأجل ألمانيا، الشعبوي المعارض، الكتل البرلمانية الأخرى في مستهل نقاش عام في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، باستعمال أوصاف هجومية حادة بشأن الحجاب وسياسة المستشارة ميركل للاجئين. (16.05.2018)

"بافاريا ليست بحاجة إلى القذارة البُنية" و"حزب البديل من أجل ألمانيا عدو بافاريا رقم واحد" - بهذه الشعارات النارية يعلن الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، حليف ميركل، الحرب على حزب البديل اليميني الشعبوي. (12.05.2018)

يُذكر أن فايدل أثارت استياء في البرلمان الألماني "بوندستاغ" بكلام "مستفز" عن سياسة اللجوء يوم الأربعاء الماضي، وقالت: "برقع، وفتيات بحجاب، ورجال مسلحون بسكاكين، وعابثون آخرون لن يضمنوا رخاءنا ولا نمونا الاقتصادي، ولا الرفاهية  الاجتماعية بصفة خاصة".

ووصف غروبل الاعتداءات التي أصبحت علانية مؤخراً على سيدات يرتدين حجاباً بأنها "لا تطاق"، وأكد قائلاً: "يجب أن يتم السماح لكل شخص في ألمانيا بأن يظهر قناعته الدينية بشكل مرئي- بغض النظر عمّا إذا كان ذلك كيباه أو صليب أو حجاب".

يذكر أن غروبل (58 عاماً) تولى هذا المنصب المستحدث في نيسان/ أبريل الماضي. وكان طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وهما الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد قررا في اتفاقية الائتلاف الحاكم على استحداث هذا المنصب.

أ.ح/ ع.غ (د ب أ، ي ب د)

  • Deutschland AfD Siegbert Droese (Imago/J. Jeske)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    سيغبرت درويز

    كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

  • Sebastian Münzenmaier der AfD Rheinland-Pfalz (Imago/S. Ditscher)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    سيباستيان مونزنماير

    بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .

  • Deutschland Berlin - AfD Fraktionssitzung - Albrecht Glaser (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ألبريشت غلاسر

    غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.

  • Deutschland Markus Frohnmaier in Stuttgart (picture-alliance/dpa/B. Weißbrod)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ماركوس فرونماير

    فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".

  • Martin Reichardt (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    مارتن رايشاردت

    الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"

  • Deutschland Wilhelm von Gottberg (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فيلهلم فون غوتبرغ

    غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".

  • AfD-Richter Jens Maier (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    جينز مير

    في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland AfD Bundesparteitag in Stuttgart Beatrix von Storch (Reuters/W. Rattay)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    بياتريكس فون ستورش

    نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.

  • Alexander Gauland AfD Politiker (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    الكسندر غاولاند

    انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.

  • Köln Alice Weidel auf AfD Bundesparteitag (Getty Images/S. Schuermann)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    أليس فايدل

    يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".

  • Deutschland Pressekonferenz mit Dr. Frauke Petry (picture-alliance/Eventpress)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فراوكه بيتري

    لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م


مختارات

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

حزب "البديل من أجل المانيا" أول حزب يميني شعبوي يدخل البوندستاغ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يصف بعض خبراء السياسة القياديين في الحزب بتوجهاتهم اليمينية المتطرفة أو اليمينية الأصولية أو الشعبوية، فهل هم كذلك؟ (31.10.2017)  

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