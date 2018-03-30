 مسؤولان كبيران: ترامب يبلغ مساعديه برغبته في الانسحاب من سوريا | أخبار | DW | 31.03.2018
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أخبار

مسؤولان كبيران: ترامب يبلغ مساعديه برغبته في الانسحاب من سوريا

ذكر مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية أن الرئيس ترامب أبلغ مستشاريه برغبته في انسحاب القوات الأمريكية مبكرا من سوريا، فيما أمر ترامب بتجميد أكثر من 200 مليون دولار من الأموال المخصصة لجهود التعافي في سوريا.

Syrien Manbij US Soldaten (picture-alliance/AP Photo)

قوات أمريكية في منبج السورية

قال مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مستشاريه برغبته في انسحاب قوات الولايات المتحدة مبكرا من سوريا، وهو الموقف الذي قد يثير خلافات بينه وبين الكثير من كبار مسؤوليه. وقال مسؤولون أمريكيون مطلعون على الخطة إن من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الوطني اجتماعا في بداية هذا الأسبوع لبحث الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

من جانب آخر، أكد مسؤولان آخران بالإدارة الأمريكية تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة بأن ترامب أمر وزارة الخارجية بتجميد أكثر من 200 مليون دولار من الأموال المخصصة لجهود التعافي في سوريا مع قيام إدارته بإعادة تقييم دور واشنطن في الحرب الدائرة هناك منذ فترة طويلة. وكان ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي المُقال قد تعهد بتقديم هذا المبلغ خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في الكويت في شباط/ فبراير الماضي. ويتمشى قرار تجميد هذه الأموال مع إعلان ترامب خلال كلمة في ريتشفيلد بولاية أوهايو يوم الخميس الماضي بأن الوقت حان كي تنسحب الولايات المتحدة من سوريا.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن الوطني التابع للبيت الأبيض إنه "وفقا لتوجيهات الرئيس ستعيد وزارة الخارجية تقييم مستويات المساعدات الملائمة وأفضل طرق استخدامها والتي تقوم بها بشكل مستمر". 
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وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي قالت فيه فرنسا أمس الجمعة إنها ستزيد وجودها العسكري في سوريا لتعزيز الحملة التي تقودها الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قدر أن تنظيم "داعش" فقد نحو 98 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا حذر مسؤولون عسكريون أمريكيون من أن التنظيم قد يستعيد المناطق المحررة بسرعة ما لم يتم تحقيق الاستقرار فيها. وقال المسؤولون الأمريكيون المطلعون على اجتماع مجلس الأمن الوطني إنه مازال من الضروري إقناع ترامب بذلك.

 

وفي العام الماضي خاض ترامب جدلا مشابها بشأن ما إذا كان سيسحب قوات بلاده من أفغانستان ووافق في نهاية المطاف على الإبقاء عليها، لكن بعد أن تساءل مرارا عن السبب في استمرارها هناك. وربما يؤدي موقف ترامب من سوريا إلى خلاف بينه وبين مندوب الولايات المتحدة السابق بالأمم المتحدة جون بولتون الذي اختاره ترامب قبل أسبوع ليخلف إتش.آر. مكماستر في منصب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض.

مختارات

أفادت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن فاليري جيراسيموف رئيس الأركان قوله إن موسكو سترد إذا تعرضت أرواح الجنود الروس في سوريا للخطر. وأكد المصدر أن الجيش الروسي سيرد على أي ضربة عسكرية أمريكية تستهدف سوريا. (13.03.2018)

في حوار خاص مع "مسائية DW" تحدث رئيس هيئة التفاوض العليا للمعارضة السورية، المنبثقة عن مؤتمر الرياض، نصر الحريري حول جولاته الأخيرة في أوروبا وواشنطن ومشاركة الهيئة في مؤتمر سوتشي وموقفها من تشكيل أمريكا قوة حدودية. (20.01.2018)

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أمس الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بتجميد أكثر من 200 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار سوريا، وقالت الصحيفة إن ترامب أمر وزارة الخارجية بتجميد هذه الأموال بعدما علم من مقال صحافي قرأه أن الولايات المتحدة تعهدت دفع أموال للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وكان ترامب أعلن في خطاب ألقاه أمام عمال صناعيين في أوهايو أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا. وأضاف "سنخرج من سوريا في وقت قريب جدا. فلندع الآخرين يتولون الاهتمام بها الآن". ولم يحدد ترامب مَن يقصد بـ"الآخرين" الذين يمكن أن يتولوا امر سوريا. وقال ترامب "أنفقنا سبعة تريليونات دولار في الشرق الأوسط. هل تعلمون ما الذي حصلنا عليه لقاء ذلك؟ لا شيء"، متعهدا تركيز الإنفاق الأمريكي في المستقبل على خلق وظائف وبناء بنية تحتية في بلده.

ز.أ.ب/ع.ش (أ ف ب، رويترز)

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

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    بدأت العملية العسكرية، التي يشنها النظام السوري والقوات الروسية ومجموعة من الميلشيات "الرديفة"، على الغوطة الشرقية منذ 18 شباط/ فبراير 2018.

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    خلَّفت هذه العملية حتى الآن حوالي 1000 قتيل وأكثر من 500 جريح. كما "نزح" وتم "تهجير" آلاف المدنيين.

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    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

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  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

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  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    فشلت محاولات جمعيات ومنظمات الإنسانية إدخال المساعدات إلى الغوطة، التي تشهد حصاراً منذ عام 2013. تم ترحيل بعض العائلات الخارجة من الغوطة إلى الشمال السوري أو توزيعهم على مراكز إيواء داخل دمشق بحسب جهات رسمية سورية.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    يستمر "فرار" و"تهجير" المدنيين من منطقة عفرين شمال غرب سوريا، حيث تشن القوات التركية مع مقاتين من "الجيش السوري الحر" حملة عسكرية منذ كانون الثاني/ يناير 2018 تحت اسم "غصن الزيتون" ضد مقاتلين أكراد.

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    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء المعلومات التي تتحدث عن مدنيين عالقين في عفرين، تمنعهم القوات الكردية من الفرار ويُستخدمون كـ"دروعٍ بشرية".

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    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    "نزح" الآلاف من منطقة عفرين منذ بدء الهجوم التركي، حيث باتت عفرين مطوقة بشكل شبه كامل باستثناء ممر وحيد يستخدمه المدنيون الذين يفرون بالآلاف إلى مناطق مجاورة.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    شهد الأسبوع الثاني من شهر آذار/ مارس فرار أكثر من ثلاثين ألف مدني من عفرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.


مختارات

الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

طغى الدم على الذكرى السنوية السابعة لانطلاق الاحتجاجات السلمية في سوريا، التي حوّلت إلى حرب أهلية أتت على الأخضر واليابس. الغوطة الشرقية ومنطقة عفرين شهدتا "نزوح" و"تهجير" الآلاف في النصف الأول من شهر آذار/مارس الجاري. (16.03.2018)  

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