مزحة رجل ألماني تقوده إلى السجن ثلاثة أشهر في تايلاند

قال مسؤول في إحدى المحاكم بتايلاند، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المحكمة قضت اليوم الثلاثاء (15 مايو/أيار) بسجن رجل ألماني لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد إطلاقه "مزحة" في مطار ببانكوك في شباط/فبراير الماضي، بشأن وجود قنبلة.
وأدين الرجل البالغ من العمر 70 عاما، بانتهاك قواعد الطيران، بعد أن هتف قائلا: "بوووم" في وجه مضيفة طيران، بينما كان يضع حقيبته في المقصورة العلوية بالطائرة، قبل إقلاعها من مطار "سوفارنابومي" الدولي في بانكوك.
وقال للشرطة إنه كان ثملا إلى حد ما، وإنه كان يهدف أن يمزح بما قاله. وأوضح مسؤول المحكمة - وهو غير مصرح له بالتحدث لوسائل الإعلام - أن حكم السجن قد تم تخفيفه إلى نصف المدة، بعد أن كانت مدته ستة أشهر، بسبب اعتراف الرجل.
ويشار إلى أن تخفيف الحكم إلى النصف بسبب الاعتراف، هو أمر معتاد في النظام القضائي بتايلاند. وأضاف أنه قد تم تعليق تنفيذ الحكم لمدة عام، وهو ما يعني أن الرجل لن يقضي عقوبة السجن هذا العام.
ويشار إلى أن العقوبة القصوى لهذه الجريمة هي السجن لمدة خمس سنوات. وكان قد تم إلقاء القبض على رجل ألماني آخر في مطار بشمال تايلاند، في أواخر نيسان/أبريل الماضي، بعد أن قال إنه يحمل قنبلة في حقائبه، وذلك بسبب استيائه من تأخر رحلته. وبعد تفتيش الطائرة، لم يعثر المسؤولون على أي متفجرات على متن الطائرة.
ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ)
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بينما نجح طيارون آخرون في تفادي حوادث طيران مميتة، مثل الحادثة التي وقعت في سنة 2009، حيث استطاع الطيار تشيسلي سولينبرغر الهبوط بالطائرة في خليج هدسون وأنقذ جميع الركاب، الذي عددهم 155 شخصا من موت محقق، بعد أن توقف محركا الطائرة بسبب دخول طائرين فيهما.
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والانتقاد الآخر لمعيار مؤسسة "مركز تقويم وتسجيل بيانات حوادث الطيران" الألمانية هو إعطاؤه درجات أفضل للشركات التي تعمل على إصلاح الطائرات المتضررة من حوادث الطيران بدلا من التخلص منها. حيث يستغرب بعض الخبراء ويتساءلون فيما إذا كانت الطائرات التي تم إصلاحها ستكون أكثر أمانا من السابق؟
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بينما كانت شركة الإمارات في المركز السابع ومتقدمة بمركز واحد عن شركة الاتحاد الإماراتية أيضا.
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شركة "كي أل أم" الهولندية في المركز الخامس. وبمعيار 0.011.
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أما "القطرية" فكانت رابع أكثر شركة أمانا في العالم.
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أما أكثر شركة أمانا في العالم فكانت شركة "كاثاي باسيفيك أيروايس" من هونغ كونغ. وكان معيار الشركة 0.005. الكاتب: إنسا فريده/ زمن البدري