 ″مراكز المرساة″.. احتجاز للاجئين أم تسريع للبت بطلباتهم؟ | سياسة واقتصاد | DW | 31.03.2018
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سياسة واقتصاد

"مراكز المرساة".. احتجاز للاجئين أم تسريع للبت بطلباتهم؟

تخطط الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة لإقامة مراكز استقبال مركزية لطالبي اللجوء إلى حين البت بطلبات لجوئهم. وحسب الحكومة فإن تلك الخطوة تهدف لجعل عملية البت بالقرار أكثر فاعلية، غير أن مراقبين ينتقدون الخطوة.

Deutschland Flüchtlingsunterkünfte in Bochum (picture-alliance/dpa/R. B. Fishman )

صورة رمزية: أحد مراكز اللجوء في مدينة بوخوم غرب ألمانيا

وافق الائتلاف الحكومي، المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، على إقامة مراكز استقبال لطالب اللجوء، بحيث يبقون فيها إلى حين البت بطلبات لجوئهم. وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر أنه يعتزم وضع الخطة قيد التنفيذ بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أولى المراكز قد يدخل الخدمة بحلول أيلول/سبتمبر المقبل. وتُسمى تلك المراكز المزمع إقامتها بـ"مراكز المرساة"، وجاء الاسم من مرساة السفينة التي تٌلقى في الماء وتمنع السفينة عن الحركة

وحسب الخطة الجديدة، سيتعين على طالبي اللجوء المكوث في تلك المراكز حتى البت بطلبات لجوئهم. واتفق طرفا الائتلاف على أن تكون أقصى مدة للإقامة في تلك المراكز سنة ونصف. هذا في حين ستقتصر الفترة القصوى لإقامة العائلات التي لديها أطفال على ستة أشهر. ومن غير الواضح حتى الآن أين سيتم إقامة تلك المراكز.

تقييد حرية الحركة

في الوقت الحاضر من حق طالبي اللجوء، الذين تبدو فرص حصولهم على حق اللجوء جيدة، العيش خارج مراكز اللجوء مباشرة بعد تقديم طلب اللجوء. وفي الأشهر الثلاثة الأولى لا يُسمح لهم بمغادرة المنطقة التي تقدموا فيها بطلب اللجوء. ولكن بعد تلك الفترة يمكنهم قانونياً التنقل والعيش حيثما يرغبون في ألمانيا.

أما أولئك، الذين لا فرص كبيرة لهم في الحصول على حق اللجوء، فيتوجب عليهم البقاء في مراكز اللجوء حتى البت بطلباتهم. وفي حال رفض الطلب لا يسمح لهم بالعمل والتنقل إلى حين يتم ترحيلهم من ألمانيا.

نقاش عاصف

جلب الإعلان عن النية بإقامة تلك المراكز انتقادات شديدة في داخل ألمانيا وخارجها. وفي كانون الثاني/يناير الماضي قال رئيس الحزب البافاري بالوكالة، مانفرد فيبر، إن القضية الأساسية في أوروبا لعام 2018 ستكون "الحل النهائي" لمسألة اللاجئين. وأعادت عبارة "الحل النهائي" إلى الأذهان ما خرج النازيون به عام 1942 بخصوص "الحل النهائي للمسألة اليهودية". وبعد تصريح مانفرد بوقت قصير اقترح وزير الداخلية النمساوي كيربرت كيكل أن يتم "تجميع اللاجئين في مكان واحد"، الأمر الذي قاد إلى عقد مقارنات مع معسكرات الاعتقال النازية.

Muslimische Frau holt ihre Kinder von der Schule ab (picture-alliance/W. Rothermel)

ناشطون يخشون عزلة اللاجئين في "مراكز المرساة"

 وصفة "فاشلة" للاندماج

قالت الصحيفة في مجلة "دي تسايت" الألمانية، كاترينا لوبنشتاين، إن مراكز إيواء اللاجئين المقترحة تمثل تراجعاً عن سياسة الإدارة اللامركزية لملف اللاجئين، مشيرة إلى أن من يعملون في مراكز مشابهة لتلك المقترحة والموجودة في مدن بامبيرغ ومانشنغ في ولاية بافاريا يشتكون من سوء الأوضاع هناك.

كما نوهت لوبنشتاين إلى أن تلك المراكز وصفة لاندماج فاشل. وأظهرت دراسات أن التواصل مع المتحدثين باللغة الألمانية والعمل وإرسال الأطفال إلى المدرسة هي أنجع الطرق لاندماج طالبي اللجوء.

كما عبر ناشطون ولاجئون عن مخاوفهم من عزلة اللاجئين في تلك المراكز. وقالت منظمة "برو أزول" الألمانية المدافعة عن حقوق اللاجئين إنه لن يكون بمقدور طالبي اللجوء التواصل مع محامين والعاملين في مجال الخدمة الاجتماعية وغيرهم ممن يمكن أن يقدم لهم الدعم والعون.

وتخشى المستشارة القانونية للمنظمة الألمانية، بيليندا بارتولوتشي، من انعدام فرص تقديم طعون وطلبات استئناف ضد قرارات اللجوء المرفوضة. كما تبدي المستشارة القانونية خشيتها على اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة: "لا ضمانة أنه سيتم أخذ احتياجاتهم الخاصة وحقوقهم بعين الاعتبار". وفي الوقت الذي تناقش فيه الحكومة الألمانية تضمين حقوق الأطفال في الدستور تتسأل بيليندا بارتولوتشي "لماذا لا يتم حماية الأطفال اللاجئين أيضاً؟".

تفاصيل غير واضحة

في حين وردت خطة "مراكز المرساة" في عقد الائتلاف الحكومي، ليس هناك إلا تفاصيل قليلة عن التطبيق. يعتقد رئيس مجلس خبراء المؤسسة الألمانية للاندماج والهجرة، توماس باور، أنه وحتى الحكومة نفسها ليست لديها فكرة واضحة في الوقت الحاضر عن تلك المراكز.

مختارات

ويضيف توماس باور أنه لا أحد يعلم فيما إذا كان طالبو اللجوء سيتم احتجازهم هناك أو أنه سيكون لهم حرية الخروج والدخول. "نأمل أن يتمكن الأطفال من الذهاب إلى المدرسة في الحي الذي توجد فيه تلك المراكز ويتعلموا اللغة الألمانية فيها".

ويأمل البرفيسور الجامعي توماس باور أن تساهم تلك المراكز في تسريع وتيرة البت بطلبات اللجوء: "إذا لم يتم البت بطلبات اللجوء خلال 18 شهراً، يتعين علينا إخراجهم من تلك المراكز".

 ماريون ماكغريغور/خ.س -مهاجر نيوز

  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

    اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

    صدمة الدمار خلال ثوان قليلة

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  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

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    إرهاب لا حدود لفظاعته

    "يزرع العديد من السوريين خضروات في حقولهم لمواجهة الجوع. أُصيب هذا المزارع ببرميل متفجرات عندما كان يساعد أحد جيرانه الذي كان هو أيضا ضحية قصف في وقت سابق. وقال المزارع إن نظام الأسد يسعى من خلال مثل هذه الهجمات إلى زيادة عدد الضحايا إلى أقصى حد. كما يحاول إجبار الناس على مشاهدة مأساة الآخرين دون أن يستطيعوا فعل أي شيء".

  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

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    "أصبح مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، والذي يقيم فيه ثمانين ألف لاجئ، عبارة عن مدينة صغيرة ولكن بدون ماء وكهرباء أو مراحيض. نقص في كل شيء، حيث لا تود الحكومة الأردنية أن يقيم الناس هنا بشكل دائم. مناخ الصحراء القاحل يزيد من صعوبة عيش اللاجئين السوريين في المخيم".

  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

    اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

    آفاق قاتمة

    "فاليريو وكيفين ورثا وضع "بدون جنسية" عن والديهما ولا يستطيعان تقديم وثائق ثبوتية للسلطات الإدارية. فهما يسكنان في سيارة متنقلة لشعب السينتي والروما خارج العاصمة الإيطالية. ولا يسمح لوالدهما بالتحرك أو مرافقتهما للمدرسة وإلا فإنه سيكون مهددا بالسجن والإبعاد خارج إيطاليا".

  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

    اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

    الصدمة النفسية الدائمة

    "خلال زيارتي لمستشفى الرمثا في الأردن كانت هذه الطفلة تنظر باتجاه النافذة. أصيب رأسها بجرح كبير، حيث ذكر الأطباء أنها تعيش من حين لآخر فترات الصدمات التي عايشتها والتي تسببت بجروحها. إنها لن تستطيع الحياة دون مساعدة الآخرين".

  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

    اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

    أطفال دارفور

    "بدأ نزاع دارفور عام 2003. ولازالت آثار الحرب بادية على ما حدث آنذاك في البلدان المجاورة. هؤلاء الأطفال يزورون مدرسة اليسوعيين للاجئين في الصحراء شرق تشاد. فهم ولدوا هناك وترعرعوا في بلد فقير غير مستعد أيضا لإدماجهم فيه".

  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

    اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

    الجيل الضائع

    "وفق وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يقضي اللاجؤون بالمتوسط 17 عاما في المخيمات، أي كل فترة شبابهم. في شرق تشاد يجب على العديد من هؤلاء الأطفال تحمل مسؤولية إعالتهم وهم في السادسة من العمر. الجوع والنقص في المياه بالمخيمات في كل العالم يساهمان في نشأة جيل بدون تعليم وغير قادر على تطوير نفسه".

  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

    اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

    نظرة إلى الوراء

    "شيماء لها ثلاثة أطفال، وتتخوف من أن لا تستطيع أسرتها العيش أبدا حياة طبيعية. في السابق كانت ربة بيت، حيث ساعدت زوجها في المزرعة. وتقول إنها لا تعلم لماذا بدأت الحرب، حيث كان هناك طعام وماء وكان بإمكان الأطفال زيارة المدرسة. أما الآن فإنهم يسكنون جميعا في بيوت مسبقة الصنع، ويعانون من الجوع".


مختارات

اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

في عام 1992 هرب دونيس بوسنتش، الذي كان عمره آنذاك 6 أعوام، مع أسرته من البوسنة إلى تشيكوسلوفاكيا، حيث قدمت الأسرة طلبا للجوء هناك. حاليا يجول بوسنتش حول العالم ويحكي عن أوضاع اللاجئين وقصصهم من خلال الصور. (16.12.2016)  

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