مدينة كولومبية تمنع الاحتفال بذكرى ميلاد هتلر

قالت مدينة ميديلين الكولومبية إنها لن تسمح لجماعتين من اليمين المتطرف الاحتفال بالذكرى 129 لميلاد أدولف هتلر الذي يصادف العشرين من نيسان/أبريل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية أمس الاثنين (الثاني من نيسان/أبريل 2018).

وقالت الجماعتان الصغيرتان، وهما "ميمورياس باسادو ريفيزيونزمو إيستوريكو"، و"إستوديوس سوسيوبليتيكوس تيريسيرا فويريثا"، على مواقع التواصل الاجتماعي إنهما تعتزمان تنظيم احتفالات في ثاني أكبر مدينة في البلاد لتكريم هتلر. وقالت الجماعتان إن الاحتفالات تشمل الإدلاء بخطب، في ظل وجود ضيف خاص من ألمانيا.

ونفى أندريس توبون المسؤول الأمني في ميديلين مزاعم للجماعتين بأن المدينة وعدت بنشر الشرطة لحماية الحدث. وترفض المدينة الاحتفالات بميلاد هتلر الذي قتل نظامه أكثر من ستة ملايين يهودي وملايين البشر. وأضاف البيان أن أي احتفالات كهذه قد تسيء إلى الضحايا والمجتمع الدولي، ووصف هتلر بأنه "واحد من أكبر المجرمين للإنسانية".

يذكر أن الاحتفال بهتلر أو تمجيد نظامه سيء الصيت أو حتى تمجيد رموز النازية ممنوع ومعاقب في ألمانيا ودول أخرى.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ)