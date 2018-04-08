 مدينة بيرماسينس..من مد ″الترحيب″ إلى جزر ″وقف الاستقبال″ | معلومات للاجئين | DW | 08.04.2018
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معلومات للاجئين

مدينة بيرماسينس..من مد "الترحيب" إلى جزر "وقف الاستقبال"

إعلان وقف قبول اللاجئين في مدينة بيرماسينس الألمانية، أعاد المدينة إلى دائرة الضوء، وخاصة أن "ثقافة الترحيب" باللاجئين كانت مميزة جدا في هذه المدينة. بيرماسينس ليست الوحيدة ، فما سبب تراجع "الترحيب" باللاجئين؟

Muslimische Frau holt ihre Kinder von der Schule ab (picture-alliance/W. Rothermel)

أصبحت مسألة تقديم الخدمات لأعداد اللاجئين مهمة معقدة على نحو متزايد في ألمانيا، ما دفع ببعض البلدات والمدن إلى الإحجام عن استقبال المهاجرين واللاجئين الجدد. وأحد النماذج الفعلية التي تظهر مدى المد والجزر في السياسات اتجاه اللاجئين هو مدينة بيرماسينس الصغيرة في ولاية راينلاند بفالز بجنوب غرب ألمانيا.

حيث وافقت الحكومة الإقليمية على رفض أي مهاجر جديد يصل إلى المدينة،  ما لم يكن لديه وظيفة أو منخرط  في التدريب المهني أو التعليم العالي، وقالت الحكومة إنها تريد التركيز على إدارة مواردها الحالية في سبيل الاندماج، ومساعدة اللاجئين والمهاجرين الموجودين هناك للبدء بحياتهم في المجتمع الجديد.

رئيس بلدية بيرماسينس بيرنهارد ماتييس أوضح أسباب هذا القرار بقوله "بلدة بيرماسينس صغيرة جدًا ومع ذلك يعيش فيها حوالي ضعف عدد اللاجئين الذين من المفترض أن يعيشوا في كل الولاية، حيث يبلغ عدد اللاجئين 1300 لاجئ ، حوالي ثلاثة بالمائة من إجمالي سكان البلدة هم مهاجرون بالفعل. ويترافق هذا مع ضعف في النمو الاقتصادي وانخفاض في النمو السكاني للسكان المحليين على مدى السنوات الخمس الماضية، لذا تجد البلدة الصغيرة نفسها غير قادرة على استضافة المزيد من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء".

Wegweiser nach Pirmasens (picture-alliance/dpa/U.Anspach)

مدينة بريماسينس في ولاية راينلاند بفالس

العدالة بتوزيع اللاجئين مطلوبة!

"الاتحاد الألماني للمدن والمجتمعات المحلية" (DTGB) قال إن العديد من اللاجئين اختاروا الانتقال إلى بيرماسنس بسبب انخفاض أسعار السكن إلى حد ما، ما أدى إلى وجود عدد كبير من اللاجئين بنسبة أعلى من باقي المناطق، وأوضحت المتحدثة باسم الجمعية جانينا سالدن أنه من "المفهوم أن تشعر المجتمعات بضرورة "الضغط على الفرامل" عندما تصل إلى حدودها من حيث إمكانيات تلبية متطلبات الاندماج".

وتضيف "يمكن تجنب مثل هذه الحالات إذا كان هناك توزيع أكثر عدلاً للمهاجرين، حيث يمكن إدارة تدفق اللاجئين على نحو أفضل في الحالات التي تقرر فيها الولايات الألمانية تطبيق جزء معين من التشريع يسمى "التزام الإقامة"، المصمم للحد من تحركات المهاجرين"، وهو تشريع تطبقه خمس ولايات فقط من أصل 16 يلزم اللاجئين بالبقاء بالولاية التي سجلوا فيها ما لم يكن سبب الانتقال الحصول على عمل أو التعلم.

وتضيف سالدن "نحن مع تطبيق شامل لمتطلبات تشريع "الالتزام بالإقامة" في جميع أنحاء ألمانيا لتحقيق توزيع أكثر عدلا للاجئين، فغالباً ما ينتهي الأمر بالولايات التي تتخلى عن تطبيق هذا الشرط بالمعاناة من اكتظاظ ملحوظ بعدد اللاجئين".

المجتمعات المحلية تتحدى الأمر الواقع

الوضع في بيرماسنس ليس حدثًا فريدًا، فلقد وضعت العديد من المدن والبلدات في ألمانيا قوانينًا للحد من تدفق اللاجئين إليها، أو قدمت اقتراحات لوقف هذا التدفق، كمدينة "فيلهلمسهافن" و"زاتسغيتير" و"دلمنهورست" في ولاية ساكسونيا السفلى الشمالية، التي يعتبر وضعها الاقتصادي الإجمالي أفضل بكثير من بعض المناطق في ألمانيا، حيث وضعت هذه المدن إجراءات مماثلة لوقف تدفق اللاجئين الذين أصبح عددهم كبيرا جدًا، وبحسب المتحدثة باسم جمعية "الاتحاد الألماني للمدن والمجتمعات المحلية" فإن هذه المجتمعات "يجب أن تنتقل للتركيز على متطلبات الاندماج".

25 Jahre Tafeln (picture-alliance/dpa/A. Riedl)

مبادرات تغذية المعوزين "تافلن" في برلين

ألمانيا الشرقية معترضة!

مدينة "كوتبوس" في ولاية براندنبورغ الشرقية، هي حالة أخرى من المدن التي اتخذت إجراءات لوقف تدفق اللاجئين، حيث اتخذت المدينة التي يبلغ عدد سكانها مئة ألف نسمة تدابير مشابهة في كانون الثاني/يناير 2018 ، في محاولة للحد من أعداد اللاجئين هناك. وجاء هذا التحرك بعد أن طالب السكان المحليون بإدخال قيود على تدفق اللاجئين الذين ينتقلون إلى مدينتهم.

كانت كوتبوس أيضاً واحدة من معاقل "حزب البديل من أجل ألمانيا" (AfD) خلال الانتخابات العامة في سبتمبر 2017، والذي يتبنى سياسية مناهضة للهجرة. تحتضن مناطق شرق ألمانيا بشكل خاص أشخاصًا لديهم مواقف قائمة على كراهية الأجانب، فلا تزال هذه المناطق حتى بعد مرور 25 عامًا على إعادة الوحدة مع بقية ألمانيا تعاني من ماضيها الشيوعي وسوء الإدارة الاقتصادية. وهذا غالبًا ما يؤدي إلى إحباط واسع النطاق ينتهي به الأمر إلى رفض الأجانب.

"مدينة فرايبرغ" في ولاية سكسونيا، هي مثال آخر أيضًا على بلدة من شرق ألمانيا أطلقت حركات لوقف استقبال المزيد من اللاجئين من الوصول إلى مجتمعاتهم. غير أن البلدة التي يبلغ عدد سكانها 40.000 نسمة لا تزال في الوقت الحالي في المراحل الأولى من تطبيقها لإجراءات الحد من أعداد المهاجرين ، وفقًا لجمعية "الاتحاد الألماني للمدن والمجتمعات المحلية". فعلى الرغم من أن الدولة تمنح للولايات تقرير مسألة وقف استقبال اللاجئين إلا أنها غير ملموسة بعد.

Deutschland Demo des Vereins Zukunft Heimat e.V. in Cottbus (picture-alliance/dpa/B. Settnik)

تظاهرات في مدينة كوتبوس بولاية براندنبورغ ضد اسلمة المجتمع الالماني

تغيّر المواقف اتجاه اللاجئين

بدأت ولايات مختلفة في ألمانيا اتخاذ تدابير من أجل إدارة أكثر عملية للتعامل مع أعداد اللاجئين، بعد سياسة الترحيب الأعمى التي كانت سائدة في ذروة أزمة اللاجئين بين عامي 2015 و2016. في بعض الحالات وبنظر البعض تعتبر هذه التدابير هي نوع من رفض استقبال اللاجئين لكنها في الواقع لا تنم عن سوء نية، إذ أنها سياسات وحلول لتجاوز الأزمة.

مختارات

على سبيل المثال، أغلقت مؤسسة "تافل" الخيرية، المتخصصة في مجال إمداد المحتاجين بالمواد الغذائية، في مدينة إيسن،  أبوابها في وجه البعض في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك المهاجرون واللاجئون. وكان السبب هو تقديم المساعدة للناس الذين يستهدفهم بشكل أساسي مثل النساء الكبيرات وكذلك الأمهات المسؤولات عن إعالة أطفالهن.

أثار القرار عاصفة من الانتقادات والجدل. وينظر إلى الجدل الدائر حول مؤسسة "تافل" كجزء من هذا التحول الأوسع في المواقف تجاه اللاجئين في جميع أنحاء البلاد.

وعلى ما يبدو أن إجراءات الحد من استقبال مهاجرين ولاجئين جدد في بعض المدن الألمانية أصبح أمرًا واقعًا، وهذا على ما يبدو أيضًا سيخلق نقاشًا كبيرًا حول الاتجاه المستقبلي لسياسة استقبال اللاجئين في ألمانيا.

سيرتان ساندرسون/ر.ج-مهاجر نيوز

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تنامي كراهية الأجانب والتشدد اليميني في شرق ألمانيا، محذرة من أنهما يشكلان تهديدا على السلم الاجتماعي وينفر المستثمرين الأجانب. الإحصائيات الأخيرة تؤكد هذه المخاوف: ففي عام 2014 مثلا سجل 47 من الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد.

  • Deutschland NPD Wahlkampfveranstaltung in Hamburg

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    فمثلا، على الرغم من أن نشاط النازيين الجدد لا يقتصر على ألمانيا فحسب، بل سجل في عدد مناطق من العالم على غرار أمريكا والنرويج، إلا أن حزبهم "حزب ألمانيا القومي الديمقراطي" لم ينجح حتى الآن في الدخول إلى البرلمانات المحلية والمجالس المحلية إلا في شرقي ألمانيا.

  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    شكلت مدينة دريسدن، بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، مهد ومعقل حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) التي تتظاهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014 ضد الإسلام والمسلمين وتواجد الأجانب في ألمانيا. وقد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها مع تدفق سيل اللاجئين، وأغلبيتهم من سوريا، على ألمانيا العام الماضي.

  • Symbolbild Flüchtlingsgegner Pegida AFD Rechte

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    خلال احتجاجاتهم الليلية التي تنظمها حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) لم يتوان اليمينيون المتطرفون عن التعبير عن رفضهم لقدوم اللاجئين إلى ألمانيا. في إحدى المظاهرات حمل أحدهم لافتة تصور أناسا في قطار – وذلك في إشارة إلى أن أغلبية اللاجئين قدموا إلى ألمانيا في القطارات انطلاقا من المجر والنمسا – وقد كتب عليها بالإنجليزية: "اللاجئون غير مرحب بهم، عودوا بعائلاتكم إلى أوطانكم".

  • Dresden Pegida Demonstration 12.01.2015

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    اليمين المتطرف يرفضو أيضا التعددية الثقافية في إشارة إلى المهاجرين، الذين يعيشون في ألمانيا منذ عقود، ويعتبرونها دخيلة على الثقافة الألمانية. في الصورة أحد المتظاهرين في احتجاجات نظمتها حركة بيغيدا في مدينة دريسدن وهو يحمل لافتة كتب عليها "يجب وقف التعددية الثقافية. وطني (يجب) أن يبقى ألمانيّا".

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديدات بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. وفي الواقع، فقد شهد حزب المستشارة، الحزب الديمقراطي المسيحي، تراجعا في الانتخابات البرلمانية المحلية لعدد من الولايات الألمانية، وليس في شرق ألمانيا فقط.

  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

  • Deutschland Pegida gegen Moscheen Plakat in Dresden

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.

    الكاتب: شمس العياري


مختارات

مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

رغم أن اليمين المتطرف ظاهرة لا تقتصر على بلد معين، إلا أن الحكومة الألمانية أعربت مؤخرا عن قلقها من تنامي كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام في الولايات الألمانية الشرقية. جولة مصورة في مظاهر التطرف اليميني بشرق ألمانيا. (24.09.2016)  

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