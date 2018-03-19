 مدرب سبورتينغ لشبونة خورخي خيسوس يتحدى ميسي..والسبب رونالدو! | عالم الرياضة | DW | 05.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

مدرب سبورتينغ لشبونة خورخي خيسوس يتحدى ميسي..والسبب رونالدو!

في الوقت الذي يتواصل فيه مفعول سحر مقصية رونالدو الرائعة في شباك الحارس الإيطالي الكبير، تساءل مدرب سبورتينغ لشبونة خورخي خيسوس عما إذا كان ليونيل ميسي قادرا على البقاء في مستواه الحالي في عمر (33) على غرار رونالدو.

Spanien Cristiano Ronaldo und Lionel Messi (picture alliance /empics/PA Wire)

لازالت مقصية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المُتقنة في مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، تُثير إعجاب وذهول العديد من عشاق الساحرة المستديرة في مناطق متفرقة من العالم، ففي مباراة برسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سدد نجم ريال مدريد رونالدو مقصية رائعة، سكنت شباك الحارس الإيطالي الكبير جيانلويجي بوفون، الذي لم يُحرك ساكنا.

وبينما تتوالى عبارات الإشادة بهدف رونالدو الرائع، تساءل مدرب فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي خورخي خيسوس عما إذا كان النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي قادرا على المحافظة على مستواه العالي، حينما يبلغ (33 عاما) على غرار كريستيانو رونالدو، وفق ما أشار إليه موقع جريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

Champions League Bayer 04 Leverkusen - Benfica Lissabon - Jorge Jesus 01.10.2014 (Lars Baron/Bongarts/Getty Images)

خورخي خيسوس، صورة من الأرشيف.

مختارات

كشف سيسك فابريغاس، صديق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن لحظة مُحرجة تعرض لها، أثناء لعبه في برشلونة، مع الفائز بخمس كرات ذهبية. فماذا حصل بالضبط؟ (24.03.2018)

يبدو أن موهبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد كسرت بعض الأعراف المُتداولة في عالم الساحرة المستديرة. نجم برشلونة الأول ميسي تعرض إلى موقف غير مألوف في لقاء النادي الكتالوني الأخير أمام إشبيلية. فما هو هذا الموقف؟ (03.04.2018)

وقال المدرب البرتغالي "أشك في أن هناك لاعبين آخرين لديهم هذه اللياقة البدنية، فلا أحد يستطيع فعل ما قام به (رونالدو)"، وأضاف :"أعرف كيف يتدرب رونالدو، فهو لاعب محترف من طراز كبير وعلى مستوى عال جدا"، وأردف "السؤال الآن هو عندما يبلغ ميسي (33 عاما) هل سيكون في المستوى الذي يتواجد فيه الآن رونالدو؟".

وفي نفس السياق، أكد خورخي خيسوس (63 عاما) أنه يحترم كل اللاعبين في عالم كرة القدم، مؤكدا أن رونالدو من عالم آخر "ما فاجأني أكثر في هدف رونالدو ليس مهارته التقنية، بل قدرته الكبيرة على القفز".

يُشار إلى المدرب البرتغالي أشار مؤخرا إلى أنه من السهل على الدفاع مواجهة ميسي أكثر من غريزمان، فيما تنتظر مدرب سبورتينغ لشبونة اليوم الخميس (الخامس من نيسان/أبريل 2018) مباراة صعبة أمام الفريق المدريدي أتلتيكو برسم ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

UK Mohamed Salah

أهداف رونالدو وصلاح تُشعل المنافسة على الحذاء الذهبي 19.03.2018

يبدو أن المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي قد دخلت أشواطا حاسمة، فقد دك نجم الريال رونالدو والمصري محمد صلاح والأرجنتيني إيكاردي شباك الفرق المنافسة بأربعة أهداف لكل واحد منهم، في ظل توقعات باستمرار المنافسة حتى آخر رمق.

Fußball, Premier League, Liverpool - Southampton

"صلاح في طريقه ليصبح أفضل لاعب في العالم ولا يريد مقارنته مع ميسي" 18.03.2018

أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول بالأداء الرائع للمصري محمد صلاح نجم النادي الأنجليزي، معتبرا أنه في طريقه ليصبح أفضل لاعب في العالم. وحول مقارنة صلاح بالسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي علق كلوب بأسلوبه الخاص..

Frankreich Fussball- PSG vs OL - Neymar Jr

كازاغراندي:"نيمار ليس بكفاءة ميسي أو رونالدو" 17.02.2018

يبدو أن خسارة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد برسم الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، لم ترق للبرازيلي السابق كازاغراندي، الذي انهال بالانتقادات على مواطنه نيمار، وأكد أن نجم باريس سان جيرمان ليس في مستوى ميسي ورونالدو.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

حُلم تنظيم المونديال.. المغرب يصطدم بعوائق ومنافسة شرسة

مدرب سبورتينغ لشبونة خورخي خيسوس يتحدى ميسي..والسبب رونالدو!

كلوب "متشائل" بشأن حالة صلاح بعد إصابته

ليفربول وبرشلونة يقتربان من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا

زوجة ليفاندوفسكي وصديقتها تفتحان علبة أسراره المنزلية

توهج محمد صلاح يُهدد طموحات غوارديولا الأوروبية