محكمة مصرية تقضي بحجب "يوتيوب" شهراً كاملاً

أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت (26 أيار/ مايو 2018) حكماً يلزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع الفيديو "يوتيوب" لمدة شهر. وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد قضت بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، لعرضه مقاطع من فيلم مسيء للنبي محمد.

وقال المحامي محمد حامد سالم في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز إن الحكم تضمن أيضاً حجب مختلف الروابط التي تبث الفيلم في مصر نهائياً. وكان سالم قد أقام الدعوى المطالبة بحجب "يوتيوب" أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في أيلول/ سبتمبر 2012، وفي شباط/ فبراير 2013 قضت المحكمة بحجب الموقع. لكنها أوقفت تنفيذ الحكم بعد أسبوعين من صدوره لحين الفصل النهائي في موضوع الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، أعلى محاكم القضاء الإداري المصرية.

وحسب الدعوى، يستهدف الفيلم "أطفال المسلمين لتشويش صورة النبي محمد في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدي على الثوابت الإسلامية". والحكم الذي صدر اليوم غير قابل للاستئناف وملزم للحكومة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنية بشؤون الإنترنت في مصر. وقال سالم إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقام الاستشكال الذي كان من شأنه وقف تنفيذ الحكم الصادر في 2013. وفي ذلك الوقت، قالت السلطات إن من غير الممكن تنفيذ الحكم لأن ذلك يتطلب حجب موقع البحث غوغل أيضاً.

ز.أ.ب/ ي.أ (رويترز، د ب أ)