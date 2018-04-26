محكمة عمل ألمانية تقضي بعدم جواز التدريس بالحجاب

أصدرت محكمة العمل في برلين اليوم (الأربعاء التاسع من مايو/ أيار 2018) قرارها بشأن نزاع يتعلق بارتداء مدرسة مسلمة للحجاب أثناء التدريس. ورفضت المحكمة دعوى المدرسة معتبرة أن قانون الحيادية المعتمد في مدارس برلين لا يتعارض مع الدستور الألماني.

وتقدمت المدرسة بدعوى قضائية أمام محكمة العمل المختصة ضد ولاية برلين، بسبب عدم السماح لها بالتدريس في إحدى المدارس الابتدائية وهي مرتدية الحجاب. تجدر الإشارة إلى أن قانون الحيادية في العاصمة الألمانية يحظر ارتداء موظفي القطاع العام للرموز الدينية خلال أداء وظيفتهم.

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وكانت المدرّسة أقرت قبل تعيينها بأنها على علم بهذا القانون. يذكر أن مدرسة مسلمة أخرى ترتدي الحجاب حصلت على تعويض بقيمة 8680 يورو عام 2017 في نزاعها القضائي ضد ولاية برلين أمام محكمة العمل، وذلك بعدما دفعت بأنها تعرضت للرفض والتمييز بسبب حجابها. ورأت المحكمة أن المدعية تعرضت للتمييز، إلا أنها أوضحت أن قرارها يتعلق بحالة فردية.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)