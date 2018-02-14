محكمة ترفض طلب رجل أراد الزواج من حاسوبه وسبب الرفض أغرب | عالم المنوعات | DW | 24.03.2018

رفضت محكمة أمريكية طلب شخص رغب في الزواج من حاسوبه المحمول في ولاية يوتا، بعد أن أقرت بأن الحاسوب من الناحية العمرية ليس كبيرا بالقدر الكافي ليتزوج وذلك حسب موقع "بينك نيوز" البريطاني.
وكان كريس سيفير، وهو ناشط ضد حقوق المثليين والمعروف برفع مجموعة من الدعاوى القضائية التي تستهدف حقوقهم، قدم تحديًا قضائيا غريبًا في ولاية يوتا، كنوع من الاحتجاج على زواج المثليين.
وكان الناشط قد قدم تحديًا لقوانين الزواج في يوتا بعد أن رفع دعوى على حاكم ولاية يوتا الأمريكية والنائب العام وأمين سر الدائرة، الذين لم يسمحوا له من قبل بتشريع علاقته مع جهاز MacBook مدعيًا أنه لا يوجد أي عائق أمامه بعد أن حكمت المحكمة العليا لصالح الزواج من نفس الجنس.
لكن قضيته رفضت هذا الأسبوع من قبل محكمة، بعد أن قدمت الدولة دفاعا أشارت فيه إلى أن حاسوبه المحمول الجديد اللامع تحت سن الرضا القانوني للزواج في يوتا ، وهو 15 سنة.
كما أكدت المحكمة على أن الزواج من نفس الجنس ليس هو نفسه الزواج من كائن غير حي. وأضافت أن المدعي لم يكن مهتما بمنحه الحق بالزواج من جهازه، بل أراد إلغاء القانون الخاص بتشريع الزواج المثلي.
ر.ن/ ع.خ
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أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم
جوليا روبرتس
تعرفت جوليا روبرتس على المصور السينمائي دانييل مودير في سنة 2000 في فيلم "المكسيكي". وارتبطا بعلاقة حب وتزوجا في سنة 2002. مودير قال إنه كان من أشد المعجبين بروبرتس حتى قبل لقائهما الأول.
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أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم
نيكولاس كيج
الحائز على الأوسكار نيكولاس كيج تزوج مرتين دون نجاح. كيج قرر في سنة 2004 الزواج من إحدى معجباته التي صارحته بحبها بعد أن التقى بها في مطعم كانت تعمل فيه. لا زال الزوجان نيكولاس كيج وأليس كيم سعيدين بزواجهما لغاية اليوم.
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أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم
آن هاثاواي
أما حسناء هوليوود والحائزة على الأوسكار آن هاثاواي فقررت الزواج من المصمم آدم شولمان. بداية لقائهما كانت في عام 2008، ثم تزوجا في عام 2012. شولمان صرح أكثر من مرة بأنه يعشق آن كممثلة وكزوجة.
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أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم
جون ترافولتا
جون ترافولتا تزوج من الممثلة كيلي بريستون. بريستون قالت إنها كانت معجبة وعاشقة لترافولتا منذ كان عمرها 16 عاما بعدما شاهدته في فيلم "غرايس". حلمها بالارتباط به تحقق بعد أعوام من ذلك، وبالتحديد في 1991.
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أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم
مات ديمون
الحائز على جائزتي الأوسكار وغولدن غلوب الممثل وكاتب السيناريو مات ديمون له آلاف المعجبات وكان يعاني دائما من مشاكساتهن. في سنة 2005 قرر الهروب من مجموعة من طالبي التوقيعات وساعدته لوشيانا بوزان باروسو في ذلك، فقرر مواعدتها وتزوجا بعد عدة أشهر.
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أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم
باتريك ديمبسي
بعد 7 سنوات من الزواج، انفصل الممثل باتريك ديمبسي عن زوجته الأولى في عام 1994. وبعد ذلك بسنوات التقى بمصممة الشعر والكوافير جيليان فينك وتزوجا في سنة 1999. ما زالت جيليان فينك هي الكوافير الخاص لباتريك لغاية اليوم.
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أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم
ريس ويذرسبون
الممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار ريس ويذرسبون قررت هي الأخرى الزواج من خارج الوسط الفني والارتباط بأحد معجبيها، وهو محاميها جيم توث الذي كان يعمل كمحامٍ للدفاع عن حقوقها أمام وكالة حماية الفنانين والمواهب الأمريكية.
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أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم
آدم ساندلر
أما الممثل الكوميدي آدم ساندلر فقرر الزواج من إحدى معجباته وهي جاكلين، التي تعرف عليها عبر أصدقاء له وطلب منها في البدء المشاركة في دور صغير في أحد أفلامه. سانلدر وجاكلين يعيشان معا حتى اليومة ورزقا من زواجهما ببنتين.
الكاتب: زمن البدري