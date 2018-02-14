 محكمة ترفض طلب رجل أراد الزواج من حاسوبه وسبب الرفض أغرب | عالم المنوعات | DW | 24.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

محكمة ترفض طلب رجل أراد الزواج من حاسوبه وسبب الرفض أغرب

رفضت محكمة أمريكية طلبا غريبا لأحد الأشخاص أراد الزواج من حاسوبه الشخصي، المحكمة لم تكن أقل غرابة في إبداء سبب رفض هذه الزيجة. التفاصيل في الخبر..

Liebesstatistik (Spectral-Design/Fotolia)

رفضت محكمة أمريكية طلب شخص رغب في الزواج من حاسوبه المحمول في ولاية يوتا، بعد أن أقرت بأن الحاسوب من الناحية العمرية ليس كبيرا بالقدر الكافي ليتزوج وذلك حسب موقع "بينك نيوز" البريطاني.

وكان كريس سيفير، وهو ناشط ضد حقوق المثليين والمعروف برفع مجموعة من الدعاوى القضائية التي تستهدف حقوقهم، قدم تحديًا قضائيا غريبًا في ولاية يوتا، كنوع من الاحتجاج على زواج المثليين.

مختارات

تشهد الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا نقاشا محموما داخل أروقتها، بعد قرار البرلمان الألماني (البوندستاغ) السماح بزواج المثليين ومساواته بالزواج التقليدي، فيما تبدو الآن ملامح إصلاحية بهذه الشأن داخل مجمع الأساقفة. (22.02.2018)

بمناسبة "عيد الحب" وكمحاولة للتشجيع على الزواج وزيادة معدل الإنجاب في تايلاند، قام أحد المكاتب الحكومية في بانكوك بمبادرة فريدة من نوعها لن يتمتع بها سوى قلة من سعداء الحظ الذين اصطفوا بالمئات أمام المكتب. (14.02.2018)

وكان الناشط قد قدم تحديًا لقوانين الزواج في يوتا بعد أن رفع دعوى على حاكم ولاية يوتا الأمريكية والنائب العام وأمين سر الدائرة، الذين لم يسمحوا له من قبل بتشريع علاقته مع  جهاز MacBook مدعيًا أنه لا يوجد أي عائق أمامه بعد أن حكمت المحكمة العليا لصالح الزواج من نفس الجنس.

لكن قضيته رفضت هذا الأسبوع من قبل محكمة، بعد أن قدمت الدولة دفاعا أشارت فيه إلى أن حاسوبه المحمول الجديد اللامع تحت سن الرضا القانوني للزواج في يوتا ، وهو 15 سنة.

كما أكدت المحكمة على أن الزواج من نفس الجنس ليس هو نفسه الزواج من كائن غير حي. وأضافت أن المدعي لم يكن مهتما بمنحه الحق بالزواج من جهازه، بل أراد إلغاء القانون الخاص بتشريع الزواج المثلي.

ر.ن/ ع.خ

 

  • Julia Roberts und Daniel Moder

    أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم

    جوليا روبرتس

    تعرفت جوليا روبرتس على المصور السينمائي دانييل مودير في سنة 2000 في فيلم "المكسيكي". وارتبطا بعلاقة حب وتزوجا في سنة 2002. مودير قال إنه كان من أشد المعجبين بروبرتس حتى قبل لقائهما الأول.

  • Bildergalerie Prominente Paare mit großem Altersunterschied

    أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم

    نيكولاس كيج

    الحائز على الأوسكار نيكولاس كيج تزوج مرتين دون نجاح. كيج قرر في سنة 2004 الزواج من إحدى معجباته التي صارحته بحبها بعد أن التقى بها في مطعم كانت تعمل فيه. لا زال الزوجان نيكولاس كيج وأليس كيم سعيدين بزواجهما لغاية اليوم.

  • Bildergalerie Hochzeiten und Trennungen der Stars in 2012

    أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم

    آن هاثاواي

    أما حسناء هوليوود والحائزة على الأوسكار آن هاثاواي فقررت الزواج من المصمم آدم شولمان. بداية لقائهما كانت في عام 2008، ثم تزوجا في عام 2012. شولمان صرح أكثر من مرة بأنه يعشق آن كممثلة وكزوجة.

  • Bildergalerie John Travolta

    أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم

    جون ترافولتا

    جون ترافولتا تزوج من الممثلة كيلي بريستون. بريستون قالت إنها كانت معجبة وعاشقة لترافولتا منذ كان عمرها 16 عاما بعدما شاهدته في فيلم "غرايس". حلمها بالارتباط به تحقق بعد أعوام من ذلك، وبالتحديد في 1991.

  • Matt Damon und Luciana Barroso

    أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم

    مات ديمون

    الحائز على جائزتي الأوسكار وغولدن غلوب الممثل وكاتب السيناريو مات ديمون له آلاف المعجبات وكان يعاني دائما من مشاكساتهن. في سنة 2005 قرر الهروب من مجموعة من طالبي التوقيعات وساعدته لوشيانا بوزان باروسو في ذلك، فقرر مواعدتها وتزوجا بعد عدة أشهر.

  • Patrick Dempsey und Jillian Dempsey

    أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم

    باتريك ديمبسي

    بعد 7 سنوات من الزواج، انفصل الممثل باتريك ديمبسي عن زوجته الأولى في عام 1994. وبعد ذلك بسنوات التقى بمصممة الشعر والكوافير جيليان فينك وتزوجا في سنة 1999. ما زالت جيليان فينك هي الكوافير الخاص لباتريك لغاية اليوم.

  • Reese Witherspoon und Jim Toth

    أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم

    ريس ويذرسبون

    الممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار ريس ويذرسبون قررت هي الأخرى الزواج من خارج الوسط الفني والارتباط بأحد معجبيها، وهو محاميها جيم توث الذي كان يعمل كمحامٍ للدفاع عن حقوقها أمام وكالة حماية الفنانين والمواهب الأمريكية.

  • Adam Sandler

    أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم

    آدم ساندلر

    أما الممثل الكوميدي آدم ساندلر فقرر الزواج من إحدى معجباته وهي جاكلين، التي تعرف عليها عبر أصدقاء له وطلب منها في البدء المشاركة في دور صغير في أحد أفلامه. سانلدر وجاكلين يعيشان معا حتى اليومة ورزقا من زواجهما ببنتين.

    الكاتب: زمن البدري


 

 

مختارات

أشهر نجوم هوليوود الذين تزوجوا من معجبيهم

يحظى نجوم هوليوود بشعبية جارفة في كافة أنحاء العالم، ولديهم الكثير من المعجبين والمعجبات. بعض أولئك المشاهير لم يكتفوا بمسألة الإعجاب، وتطور الأمر عندهم إلى الزواج. (13.06.2015)  

مواضيع ذات صلة

Onlinedating

في عيد الحب: البعيد عن العين قريب من القلب 14.02.2018

الكثير من الأزواج ينتظرون 14 من فبراير للاحتفال بعيد الحب والإفصاح عما يعتري قلوبهم من حب تجاه شركائهم. لكن في بعض الأحيان قد يجبرهم بعد المسافة على عدم مشاركة أحبائهم فرحة "الفالنتاين".

العلاقة الكردية الأمريكية..حلف استراتيجي أم زواج مصلحة؟ 17.01.2018

مع استكمال التحضيرات العسكرية التركية لعملية عفرين، أكراد سوريا يستنجدون بالعالم وعلى رأسه الولايات المتحدة لإنقاذهم من الهجوم التركي، فإلى أي مدى يراهن الأكراد على واشنطن؟ وما مدى توافق القوى الكردية في ذلك؟

Marokko - Proteste gegen Kinderheirat

"الأمهات العازبات" في المغرب.. طريق وعرة نحو "الإنصاف" 20.10.2017

إلغاء محكمة مغربية لحكم سابق أقر بحق طفلة وُلدت خارج إطار الزواج في نسب أبيها، أعاد الحديث والجدل في المغرب عن "الأمهات العازبات" وحق أطفالهن في إثبات النسب والحصول على كامل حقوق البنوّة. DW ترصد النقاش حول ذلك.

Themenbild Facebook

 