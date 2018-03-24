 محكمة بلجيكية تدين المشتبه به في هجوم باريس صلاح عبد السلام | أخبار | DW | 23.04.2018
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أخبار

محكمة بلجيكية تدين المشتبه به في هجوم باريس صلاح عبد السلام

أدانت محكمة بلجيكية صلاح عبد السلام المشتبه به في هجمات باريس بالقتل الإرهابي خلال واقعة إطلاق نار في بلجيكا عام 2016. ويذكر أن عبد السلام تم تسليمه إلى فرنسا، حيث يتم احتجازه في سجن بضواحي باريس.

Salah Abdeslam Fahndungsfoto (Police Federale Belgien)

أدانت محكمة بلجيكية اليوم (الاثنين 23 أبريل / نيسان 2018) المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس الارهابية، صلاح عبد السلام، على دوره المفترض في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في بروكسل. ويُعتقد أن هذا الرجل الفرنسي البالغ من العمر 28 عاماً هو الناجي الوحيد من مجموعة من الإرهابيين الذين نسقوا هجمات عبر العاصمة الفرنسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، ما أسفر عن مقتل 130 شخصًا.

يذكر أن عبد السلام كان من أكثر المطلوبين في أوروبا قبل اعتقاله في بروكسل في 18 آذار/ مارس 2016، قبل أربعة أيام من هجمات إرهابية على العاصمة البلجيكية أسفرت عن مقتل 32 شخصًا. وتتعلق محاكمة عبد السلام ومتهم واحد آخر يدعى سفيان عياري في بلجيكا بتورطهما في إطلاق النار على رجال شرطة خلال حملة أمنية ضد الإرهاب في 15 آذار/مارس 2016 .

 
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وقتل الإرهابي المشتبه به محمد بلقايد خلال المطاردة ، التي أسفرت أيضا عن إصابة عدد من رجال الشرطة.. وفر عبد السلام وعياري من شقة كانا يختبئان بها بعد إطلاق النار على الشرطة، وتم القبض عليهما بعد ذلك بأيام قليلة في مخبأ بحي مولنبيك في بروكسل.

ويواجه المتهمان في بلجيكا تهم الشروع في القتل وحيازة أسلحة بشكل غير مشروع في سياق إرهابي. ويطالب الادعاء بسجنهما لمدة 20 عاما مع توقعات بصدور الحكم صباح اليوم الاثنين. وتم تسليم عبد السلام إلى فرنسا، حيث يتم احتجازه في سجن بضواحي باريس.

 

ح.ز/ م.س (رويترز / د.ب.أ)

 

  • Anschlag auf Pariser Synagoge 1980 (AFP/Getty Images)

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    هجوم دموي.. والفاعل غير معروف

    انفجرت قنبلة شهر تشرين الأول/ أكتوبر1980 في معبد يهودي بباريس مّا أدى إلى مصرع 4 أشخاص وجرح 46. المُثير في القضية أنه لحد الآن، لم تحدّد العدالة الفرنسية منفذي الهجوم. حامت الشكوك حول حسان دياب، الذي يعمل حاليا أستاذا جامعيا في كندا، حيث جرى توقيفه عام 2008، ثم نقله إلى فرنسا. وبعد مسار مطول من التحقيق، أعلنت العدالة الفرنسية بداية 2018 أن الأدلة بحق دياب غير دامغة، وبالتالي أطلق سراحه.

  • Frankreich Carlos der Schakal (picture-alliance/dpa)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    كارلوس.. الثعلب الإرهابي

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  • Frankreich Paris - Anschlag der Algerischen Terrorgruppe GIA 1995 (Getty Images/AFP/J. Guez)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    GIA تصل إلى فرنسا

    خرجت عمليات الجماعة الإسلامية المسلحة GIA من الجزائر إلى فرنسا عام 1995، عندما تعرّضت هذه الأخيرة لثمانية هجمات، استخدمت فيها قنابل وأسلحة تقليدية أدت إلى مصرع 8 أشخاص وجرح 200 آخرين. الهجوم الأسوأ وقع في محطة سان ميشيل نوتردام بباريس، كما اغتيل إمام جزائري ومرافقه بباريس. أدت الهجمات إلى توتر في علاقات فرنسا بالجزائر، خاصة مع اتهامات بتورط أجهزة أمنية جزائرية في عمليات GIA.

  • Schweigemarsch gegen Terror in Toulouse (Reuters)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

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  • Gedenkveranstaltung zu Anschlägen in Paris in Liverpool 11.1.2015 (Reuters/Noble)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

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  • Paris - Eagles of Death Metal Bataclan (picture-alliance/dpa)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    حمام دم في باريس وسان دوني

    نفذ "داعش" أسوأ هجوم إرهابي بفرنسا شهر نوفمبر 2015. مجموعة هجمات نفذها جهاديون في باريس وسان دوني. بدأت في ملعب فرنسا عبر تفجير 3 إرهابيين لأجسادهم، ثم جرى إطلاق النار على زبائن مقاهٍ ومطاعم، وكان الهجوم المروّع في مسرح باتكلان بإطلاق الرصاص على جمع من الناس. وصل عدد القتلى إلى 130 والجرحى إلى 413. تزعم المجموعة المنفذة عبد الحميد أبا عوض، مغربي- بلجيكي، وقد قُتل لاحقاً برفقة شركاء آخرين.

  • Trauer um Opfer in Nizza (Reuters/E. Gaillard)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    نيس تنزف دما

    يوم صيفي هادئ في نيس عام 2016 ينتهي بمجزرة. محمد لحويج بوهلال يقود شاحنة ثم يدهس جمعا من المدنيين، متسبباً في مقتل 86 شخصا وجرح 458، قبل الإجهاز عليه. تبنى "داعش" العملية، لكن الادعاء العام الفرنسي قال إن الهجوم منفرد. لم يعرف عن بوهلال، التونسي الجنسية، تدينه أو ارتباطه بالإسلام الراديكالي، ولم تعرف دوافعه وراء الهجوم الذي تسبّب باستمرار حالة الطوارئ بفرنسا بعدما كان من المقرر نهايتها.

  • Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (picture-alliance/La Depeche Du Midi)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    هجوم إرهابي في تريب

    آخر الحوادث الإرهابية أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة أربعة آخرين بجروح في هجمات نفذها مسلح قال إنه من تنظيم "داعش" اليوم الجمعة 23 آذار/ مارس 2018. المسلح احتجز رهائن في بلدة تريب بجنوبي غرب البلاد، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا. فيما أدعى التنظيم أن الفاعل أحد جنوده. والرئيس الفرنسي ماكرون يصف الهجوم بالـ"إرهابي" نفذه إسلامي متشدد.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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