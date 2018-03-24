محكمة بلجيكية تدين المشتبه به في هجوم باريس صلاح عبد السلام

أدانت محكمة بلجيكية اليوم (الاثنين 23 أبريل / نيسان 2018) المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس الارهابية، صلاح عبد السلام، على دوره المفترض في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في بروكسل. ويُعتقد أن هذا الرجل الفرنسي البالغ من العمر 28 عاماً هو الناجي الوحيد من مجموعة من الإرهابيين الذين نسقوا هجمات عبر العاصمة الفرنسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، ما أسفر عن مقتل 130 شخصًا.

يذكر أن عبد السلام كان من أكثر المطلوبين في أوروبا قبل اعتقاله في بروكسل في 18 آذار/ مارس 2016، قبل أربعة أيام من هجمات إرهابية على العاصمة البلجيكية أسفرت عن مقتل 32 شخصًا. وتتعلق محاكمة عبد السلام ومتهم واحد آخر يدعى سفيان عياري في بلجيكا بتورطهما في إطلاق النار على رجال شرطة خلال حملة أمنية ضد الإرهاب في 15 آذار/مارس 2016 .

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وقتل الإرهابي المشتبه به محمد بلقايد خلال المطاردة ، التي أسفرت أيضا عن إصابة عدد من رجال الشرطة.. وفر عبد السلام وعياري من شقة كانا يختبئان بها بعد إطلاق النار على الشرطة، وتم القبض عليهما بعد ذلك بأيام قليلة في مخبأ بحي مولنبيك في بروكسل.

ويواجه المتهمان في بلجيكا تهم الشروع في القتل وحيازة أسلحة بشكل غير مشروع في سياق إرهابي. ويطالب الادعاء بسجنهما لمدة 20 عاما مع توقعات بصدور الحكم صباح اليوم الاثنين. وتم تسليم عبد السلام إلى فرنسا، حيث يتم احتجازه في سجن بضواحي باريس.

ح.ز/ م.س (رويترز / د.ب.أ)