 محكمة ألمانية تجيز لشرطي مواصلة العمل بوشم الأسد! | عالم المنوعات | DW | 08.05.2018
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منوعات

محكمة ألمانية تجيز لشرطي مواصلة العمل بوشم الأسد!

أجازت محكمة ألمانية لرجل شرطة الاستمرار في العمل مع الاحتفاظ بوشم أسد أسفل ساعده. وحاولت سلطات ولاية شمال الراين وستفاليا منع الشرطي الشاب من العمل بسبب وشمه. فمالذي أثار انزعاج السلطات وكيف بررت المحكمة قرارها؟

Tattoo Symbolbild (colourbox/B. Bechard)

يفرض العمل في الكثير من المهن الالتزام بالكثير من القواعد والأمور كالظهور بمظهر لائق للتعبير عن احترام المؤسسة وأيضا لفرض هيبة تلك المؤسسة على الآخرين. ويعد العمل كشرطي من بين المهن التي تخضع لمعايير صارمة فيما يخص الهندام وتسريحة الشعر ودق الوشم (التاتو) في أماكن من الجسم تظهر للعيان.

ومؤخراً رفضت السلطات الألمانية في ولاية شمال الراين وستفاليا تسليم الاعتماد كموظف حكومي لأحد الشباب الذين أنهوا مرحلة التدريب والتكوين كرجل شرطة في مدينة دوسلدورف. ويعود سبب محاولة المنع التي  طالت الشاب البالغ من العمر 25 عاماً إلى دقه لوشم أسد أسفل ساعده.

وبررت السلطات قرار المنع بالقول إن اللباس الصيفي لرجال الشرطة يكشف عن سواعدهم ما سيجعل الوشم باديا للعيان، وهو ما سيؤدي ـ في نظر المسؤولين ـ إلى التقليل من هبة الشرطة والمؤسسة الأمنية.

لكن الشاب رفض التخلي عن الوشم وعن رغبته في العمل كشرطي، ما دفعه إلى أن يطرق باب القضاء. ووصف الشاب الألماني المنع بغير القانوني وبرر تمسكه بالوشم باعتباره "مؤشرا على التغيير الذي يشهده المجتمع"، نقلاُ عن موقع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية. ودخل ملف هذا الشرطي جولة جديدة اليوم (الثلاثاء 08 مايو/ أيار 2018)، حيث أصدرت محكمة دوسلدورف حكما نهائيا في القضية.

وجاء حكم المحكمة لصالح الشرطي الشاب، حيث قررت السماح له بالاحتفاظ بوشمه واعتبرت المحكمة أن الوشم ليس سببا حقيقا يدعو لاستبعاده وحرمانه من العمل كشرطي. ويتوافق الحكم الحالي مع حكم ابتدائي صدر صيف السنة الماضية يقضي بالسماح للشرطي بالاحتفاظ بوشمه.

وسبق لسلطات ولاية شمال الراين وستفاليا أن فشلت في استبعاد  هذا الشرطي الشاب من الاستفادة من التأهيل المهني لرجال الشرطة، بعدما نجح الشاب الألماني في انتزاع حكم لصالحه. وبعد انتهاء فترة التأهيل نجح من جديد في أخذ موافقة من السلطات القضائية للولاية.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع قضية الشرطي الألماني، حيث انقسم هؤلاء بين مؤيد له ولحقه في الاحتفاظ بالوشم وبين معارض لموقفه.

وفي حالة مشاهبة سبق للمحكمة الإدراية الاتحادية في لايبزيغ أن أيدت حكم المنع العام الماضي في حق شرطي كان يحمل وشما له محتوى نازي. وبررت المحكمة قراراها بأن: "الولاء المفروض على موظفي الدولة يمكن أيضاً أن ُينتهك من خلال حمل وشم يحتوي على دلالات مخالفة للدستور".

وبينما يتخوف البعض من أن يدفع قرار المحكمة بالسماح لهذا الشرطي بالاحتفاظ بوشمه، موظفين آخرين إلى الاقتداء به، يقلل آخرون من تأثير ذلك. ورغم أن الوشم صار أمراً عادياً في صفوف الشباب وبعض كبار السن إلا أن الكثيرين لا يزالون ينظرون إليه بتحفظ في مكان العمل. وبالنسبة لهؤلاء، فالوشم يمكن أن يكون مؤشراً على عدم جدية حامله وعلى عدم احترامه للمؤسسة التي يعمل لصالحها.

وفي وقت سابق أثيرت في ألمانيا ظاهرة الوشم في صفوف لاعبي كرة القدم. وظهرت الكثير من الأصوات التي تدعو إلى التعامل بحزم مع اللاعبين الذين يحملون وشوماً في أجسادهم.

ع.ع/ع.ش 

  • Fußball UEFA Champions League Borussia Dortmund - Real Madrid Toni Kroos (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    قبل أن يصبح أباً، كانت ذراعا لاعب خط وسط المنتخب الألماني، توني كروس، منطقة خالية من الوشم. غير أن نجم ريال مدريد قد غير ذلك عقب ولادة طفليه ليون وإيميلي، إذ حصل على وشم يصور وجه ابنه ليون مع تاريخ ميلاده واسمه على ذراعه اليسرى، في حين وشم اسم إيميلي وميلادها على ذراعه اليمنى. ربما لتذكيره في حال نسي أسماء أطفاله؟!

  • David Beckham gibt Autogramme (picture-alliance/dpa/Globe-ZUMA)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    ديفيد بيكهام، نجم المنتخب البريطاني السابق وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجيلوس غالاكسي الأمريكي، وشم أسماء أطفاله على جسده إضافة إلى صورة زوجته فيكتوريا، فضلاً عن وشوم أخرى تمثل يسوع والملائكة، واقتباس جميل من الإنجيل: "أنا ملك لحبيبي، وحبيبي لي".

  • Frankreich Fußballer Zlatan Ibrahimovic (picture-alliance/dpa/Y. Valat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    قبل ثلاث سنوات، قام مهاجم باريس سان جيرمان، زلاتان إبراهيموفيتش، بالكشف عن الوشوم التي تغطي جسده بأسماء 50 شخصاً يتضورون جوعاً، يمثلون 805 مليون شخصاً يعانون من نقص التغذية حول العالم. خلع النجم السويدي قميصه ليكشف عن هذه "الغابة" من الوشوم بعد أن سجل هدفاً.

  • Screenshot Twitter Jerome Boateng (Twitter/Jerome Boateng)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    بالإضافة إلى المقاطع النصية الطويلة، يتضمن أحد وشوم مدافع ناي بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، رمزاً من عالم كرة القدم، حيث وشم صورة لكأس العالم على عضلة ساقه اليمنى، وذلك بعد فوز ألمانيا بكأس العالم عام 2014. وما يزال هنالك متسع لكأس العالم 2018 أيضاً.

  • Deutschland Fußball Trainingslager Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/K.-J. Hindenbrand)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    نجم بوروسيا دورتموند المصاب ماركو رويس لاعب محب أيضاً، غير أنه لا يجد الوشوم طريقة مناسبة لعرض محبته. فعلى عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، اختار ألا يوشم صور أو أسماء لوالدته أو زوجته أو أطفاله. ببساطة، لدى رويس وشم باسمه وتاريخ ميلاده على أسفل ذراعه اليسرى.

  • Screenshot Twitter FC Barcelona (Twitter/FC Barcelona)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    جميعاً نعلم مدى جرأة نجم برشلونة، ليونيل ميسي، عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. لكن ما لا نعلمه أنه يتمتع بالجرأة ذاتها في اختياره الوشوم، إذ وشم النجم الأرجنتيني أحمر شفاه على جسده تحت منطقة الحزام.

  • Argentinien Lionel Messi (picture-alliance/dpa/D.Magno)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    قبل ذلك، تسبب ميسي بضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بوشم الجورب: وشم في العام الماضي أسفل ساقه اليسرى باللون الأسود في محاولة فاشلة لإخفاء وشم سابق.

  • Tätowierer Oscar Boge (Privat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    يحب حارس نادي كولونيا الألماني تيمو هورن أن يكون وشمه كبيراً وذا مغزى ديني. هذا الوشم، الذي يمثل نص المعمودية، قام به فنان الوشم المفضل لديه أوسكار بوغ، الذي عرف بشعبية كبيرة بين نجوم كرة القدم، حيث اعتاد السفر لمسافات طويلة لرسم الوشوم على أجسادهم.

  • Fußball Champions League Finale 2016 Real Madrid - Atletio Madrid Ronaldo (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    مستحضرات البشرة وكريمات وعطور باهظة الثمن من مجموعته الخاصة: هذا كل ما يسمح به نجم نادي ريال مدريد ومنتخب والبرتغال، كريستيانو رونالدو، بأن يلمس جلده. رونالدو يخلع قميصه على الإغلب لإظهار عضلاته، لا لإظهار وشومه غير الموجودة أساساً.

  • Tätowierer Oscar Boge (Privat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    هذا هو الرجل الذي يقوم برسم وشوم لاعبي الدوري الألماني وغيرهم أيضاً. قال أوسكار (دافنشي) بوغ إنه يحب جمع لاعبي كرة القدم كزبائن، كمحبة نجوم كرة القدم لجمع الجوائز والكؤوس. إلى جانبه في هذه الصورة يجلس أحد أبرز زبائنه، مهاجم منتخب ألمانيا ومانشستر سيتي ليروي ساني. ميلاني سانت/ ريم ضوا


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